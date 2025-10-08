ICONSPORT_273163_0270
« J’avais l’impression que nous étions les Tuche » : La maman de Mbappé en rigole encore

parClaude Dautel
Invitée d'un colloque en compagnie de la maman de Léon Marchand, Fayza Lamari est revenue sur la notoriété de son fils, Kylian Mbappé, et le moment où tout s'est emballé pour la star française.
A 26 ans, Kylian Mbappé est devenu une vedette mondiale, dépassant et de loin les simples frontières du football. Chacun de ses déplacements est commenté, et cela peut parfois même aboutir à des accusations, totalement infondées, comme lors de son séjour de l'an dernier en Suède. Pour Fayza Lamari, la maman du crack français, tout cela n'est évidemment pas simple à vivre.
Et mardi, elle était invitée du colloque « Demain le monde » avec Céline Bonnet, maman de Léon Marchand, autre star mondiale du sport français, pour un débat sur le thème des  « Mères de champions ». L'occasion pour Fayza Lamari de revenir sur le moment précis où elle a senti que tout s'emballait dans la carrière de Kylian Mbappé et que désormais ce dernier vivait sur une autre planète.

Le Mondial 2018 a tout changé pour Kylian Mbappé

Pour la maman de l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France, c'est après la finale du Mondial 2018 que Kylian Mbappé a franchi un palier, et elle avec. « Lors de la Coupe du monde 2018, j’étais toute seule chez moi. Quand je l’ai vu descendre les Champs-Élysées, j’ai su qu’il m’échappait. Je l’appelais Justin Bieber car je suis passée directement de Bondy au Royal Monceau. J’avais l’impression que nous étions les Tuche », s'amuse Fayza Lamari, même si elle avoue que tout cela n'est pas facile à vivre pour son fils, l'épisode de la Suède ayant marqué les esprits.
« Au moment de la Suède, je partais avec 35 copines sur une île, pour fêter mes 50 ans. En quelques mois j’ai pris 12 kg. J’étais blessée. J’avais confiance en Kylian mais je lui ai demandé : est-ce que tu l’as fait ? Il m’a répondu : tu as fini tes délires ? C’est le seul déplacement que l’on n’a pas organisé et on en a payé les conséquences… », a confié Fayza Lamari, qui regrette que désormais son fils ne peut plus réellement marcher dans la rue sans que cela demande toute une organisation.
