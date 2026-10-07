Real : Mbappé le rend fou, Mourinho l'a défoncé en privé

Real : Mbappé le rend fou, Mourinho l'a défoncé en privé

Liga
parCorentin Facy
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Kylian Mbappé agace de plus en plus de monde à Madrid, y compris son entraîneur José Mourinho, qui n’a pas du tout apprécié la vidéo postée par son attaquant en vélo sur les réseaux sociaux.
A quoi joue Kylian Mbappé ces dernières semaines ? L’Espagne se pose la question alors que le capitaine de l’équipe de France semble multiplier les provocations. Ses sorties de plus en plus récurrentes en boîte de nuit inquiètent, tout comme la publication d’une story en vélo sur les réseaux sociaux… dix jours après une interview de José Mourinho, expliquant qu’il avait interdit à ses joueurs de faire du vélo pour éviter de potentielles chutes et donc des blessures. Kylian Mbappé semble vouloir plus que jamais défier l’autorité et cela a provoqué la furie de l’entraîneur portugais du Real Madrid selon Pipi Estrada, journaliste pour El Chiringuito.
« José Mourinho a eu une explication en tête à tête avec Kylian Mbappé au moment du petit déjeuner et lors de cet échange, il lui a passé un savon » explique le journaliste à la télévision espagnole avant de poursuivre. « Il lui a lancé: ‘Tu es assez…", je passe sur l’adjectif, "…pour publier ça?’ (sa vidéo à vélo). Il a ajouté: ‘A l’extérieur, je te défendrai quand on m’interrogera, mais ici, non, je ne te défendrai pas » raconte le journaliste. José Mourinho n’aurait pas pris de gants pour remonter les bretelles de Kylian Mbappé au cours d’un échange privé au sein du centre d’entraînement du Real Madrid.

Lire aussi

Mbappé déclare la guerre à Mourinho sur InstagramMbappé déclare la guerre à Mourinho sur Instagram
Real : Le départ de Kylian Mbappé annoncé pour l'été 2027Real : Le départ de Kylian Mbappé annoncé pour l'été 2027
La question est maintenant de savoir si, à l’occasion de sa prochaine conférence de presse, l’ancien entraîneur de Chelsea ou encore de l’Inter Milan défendra publiquement son attaquant. Quoi qu’il en soit, les sorties de route de plus en plus nombreuses de Kylian Mbappé sont de moins en moins tolérées au Real Madrid. A tel point que selon certains journalistes, le divorce entre les deux parties n’est pas loin d’être consommé, certains évoquant même un potentiel départ du Français à l’été 2027, alors qu’il ne lui restera plus que deux ans de contrat au sein de la Casa Blanca.
Articles Recommandés
Edf Zidane Change Trois Habitudes De Deschamps Les Joueurs Adorent
Equipe de France

EdF : Zidane change trois habitudes de Deschamps, les joueurs adorent

Om La Prochaine Recrue De Mccourt Ce Sera Pour 2028
OM

OM : La prochaine recrue de McCourt, ce sera pour 2028

Lille Veut Choisir Les Arbitres La Fff Eclate De Rire
LOSC

Lille veut choisir les arbitres, la FFF éclate de rire

Arsenal Le Veut Pour 25 Me Le Psg Arrive En Force
PSG

Arsenal le veut pour 25 ME, le PSG arrive en force

Fil Info

EdF : Zidane change trois habitudes de Deschamps, les joueurs adorent
OM : La prochaine recrue de McCourt, ce sera pour 2028
Lille veut choisir les arbitres, la FFF éclate de rire
Arsenal le veut pour 25 ME, le PSG arrive en force
OL : Le Groupama Stadium hors de contrôle, l'Etat appelé à l'aide
EdF : Cherki pris pour cible, son entourage démonte Rothen
Le Real Madrid sans pitié avec l’OL
Le PSG fait une offre à un défenseur français de 20 ans
L'OM répond à Genesio, il n'osera pas démissionner

Derniers commentaires

EdF : Cherki pris pour cible, son entourage démonte Rothen

100% d accord avec Rothen !!

OL : Le Groupama Stadium hors de contrôle, l'Etat appelé à l'aide

Voila comme Grosso si il avait pas entraîné dans un club ou la devise de leurs ultras sont le racisme tout cela ne lui serait pas arrivé ... cest les risque du métier travaille ou collabore avec les fachos ne soit pas étonné d'être traité comme tel !!

OL : Le Groupama Stadium hors de contrôle, l'Etat appelé à l'aide

Voila comme Grosso si il avait pas entraîné dans un club ou la devise de leurs ultras sont le racisme tout cela ne lui serait pas arrivé ... cest les risque du métier travaille ou collabore avec les fachos ne soit pas étonné d'être traité comme tel !!

OL : Le Groupama Stadium hors de contrôle, l'Etat appelé à l'aide

Entre les atypik et les autres fachos va y avoir un drame

OL : Le Groupama Stadium hors de contrôle, l'Etat appelé à l'aide

Ou peut on retrouver l'interview afin de l'écouter ou de la.lire dans son intégralité ?

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading