Real : Mbappé le rend fou, Mourinho l'a défoncé en privé

Kylian Mbappé agace de plus en plus de monde à Madrid, y compris son entraîneur José Mourinho, qui n’a pas du tout apprécié la vidéo postée par son attaquant en vélo sur les réseaux sociaux.

A quoi joue Kylian Mbappé ces dernières semaines ? L’Espagne se pose la question alors que le capitaine de l’équipe de France semble multiplier les provocations. Ses sorties de plus en plus récurrentes en boîte de nuit inquiètent, tout comme la publication d’une story en vélo sur les réseaux sociaux … dix jours après une interview de José Mourinho, expliquant qu’il avait interdit à ses joueurs de faire du vélo pour éviter de potentielles chutes et donc des blessures. Kylian Mbappé semble vouloir plus que jamais défier l’autorité et cela a provoqué la furie de l’entraîneur portugais du Real Madrid selon Pipi Estrada, journaliste pour El Chiringuito.

« José Mourinho a eu une explication en tête à tête avec Kylian Mbappé au moment du petit déjeuner et lors de cet échange, il lui a passé un savon » explique le journaliste à la télévision espagnole avant de poursuivre. « Il lui a lancé: ‘Tu es assez…", je passe sur l’adjectif, "…pour publier ça?’ (sa vidéo à vélo). Il a ajouté: ‘A l’extérieur, je te défendrai quand on m’interrogera, mais ici, non, je ne te défendrai pas » raconte le journaliste. José Mourinho n’aurait pas pris de gants pour remonter les bretelles de Kylian Mbappé au cours d’un échange privé au sein du centre d’entraînement du Real Madrid.