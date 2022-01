Ibrahimovic reste sur sa faim avec Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Avec son triplé réussi en coupe de France à Vannes lundi dernier, Kylian Mbappé a marqué les esprits pour débuter 2022. Surtout, il a atteint les 150 buts avec le PSG, six de moins que Zlatan Ibrahimovic. Malgré cela, le Suédois reste critique sur les prestations du Français.

Ce dimanche soir, Kylian Mbappé sera encore scruté face à l'OL. En l'absence de Messi et Neymar, il pourrait offrir une nouvelle démonstration de son talent et affoler les statistiques. Auteur de sept buts lors de ses trois derniers matches avec le PSG, il a notamment inscrit un triplé à Vannes pour sa première sortie de 2022. Mbappé vient d'atteindre le seuil des 150 buts avec le club parisien, étant le troisième dans ce cas après Cavani et Ibrahimovic. Le Suédois, 156 buts, est actuellement le deuxième meilleur buteur du PSG et Mbappé n'est plus qu'à six réalisations de le rattraper. Une statistique qui n'empêche pas Ibrahimovic de critiquer son jeune collègue.

Malgré ses 150 buts, Mbappé n'en fait pas assez pour Ibra

L'attaquant suédois du Milan AC a profité d'une interview dans Téléfoot pour analyser le cas Kylian Mbappé. Malgré tout le respect qu'il a pour les récentes performances du jeune français, Zlatan n'a pas hésité à remettre en cause son investissement et son état d'esprit.

"Je l’aime beaucoup mais je pense qu’il n’en fait pas assez. Il doit donner plus, se sacrifier davantage. Il doit marcher sur le feu. Car quand tu marches sur le feu tu deviens meilleur." (1/2)



« Je l’aime beaucoup mais je pense qu’il n’en fait pas assez. Il doit donner plus, se sacrifier davantage. Il doit marcher sur le feu. Car quand tu marches sur le feu tu deviens meilleur. Quand tu rentres sur le terrain tu dois sentir l’odeur du sang. C’est à ce moment-là que tu deviens meilleur et que tes performances deviennent exceptionnelles. Voilà ce que je pense de Kylian Mbappé. », a t-il indiqué. Pourtant, nombreux sont ceux qui louent le meilleur rendement collectif de Mbappé cette saison. Sévérité, simple aigreur du Suédois, ou les deux, l'avenir à court terme dira si l'analyse d'Ibrahimovic était fondée.