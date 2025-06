« ‍Extorsion de signature ‍», Kylian Mbappé s’attaque au PSG

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappe et le PSG, nouvel épisode sur le plan judiciaire désormais avec une plainte déposée par l'ancien attaquant du club parisien.

Les choses ne s’arrangent pas entre Kylian Mbappé et le PSG. Si l’attaquant français a récemment félicité le club de la capitale pour sa victoire en Ligue des Champions, le désaccord est toujours profond sur la dernière année de contrat du champion du monde 2018. Mis dans le loft pour qu’il prolonge de force, Mbappé avait fini par accepter de faire des concessions sur son salaire afin de revenir dans le groupe. Un accord oral qui ne s’est jamais concrétisé, et le PSG s’est ensuite autorisé à ne plus payer son attaquant vedette pour les derniers mois de son contrat. La guerre bat toujours son plein et elle a pris un nouveau tournant ce jeudi, puisque l’AFP a dévoilé qu’une plainte pour harcèlement moral avait été déposée par Kylian Mbappé contre le PSG, a confirmé le Parquet de Paris.

Kylian Mbappé x Trent. ⭐️⭐️ pic.twitter.com/r2ZtsOqz1S — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 26, 2025

Le joueur accuse son ancien club d’avoir tout fait pour le faire craquer, la plainte reposant sur les termes de « harcèlement moral et extorsion de signature », quand Mbappé estime avoir été victime de chantage, le PSG lui demandant de prolonger son contrat ou de ne plus jamais jouer de la saison. Deux juges d’instruction ont été placés sur l’affaire et vont donc commencer leur enquête, qui a été lancée en mai dernier lorsque le joueur a déposé sa plainte. Il en résulte ce mardi une information judiciaire contre X pour harcèlement moral, et qui autorise donc la justice à se pencher sur les agissements des clubs concernés quand la charte des footballeurs professionnels n’est pas respectée, notamment dans les placements des joueurs dans des lofts pour les inciter à signer ou à être transféré.

Voilà en tout cas qui ne va pas arranger les relations entre le PSG et Kylian Mbappé, qui réclame toujours les 55 millions d’euros de salaire impayés, alors que de son côté Nasser Al-Khelaïfi estime que cela correspond à l’accord moral trouvé entre les deux parties après sa mise à l’écart du groupe.