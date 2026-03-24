Mbappé : Le Real Madrid s'est trompé de genou !

Kylian Mbappé était invité par l'un de ses partenaires lundi soir, et cela a été l'occasion pour la star tricolore de parler de ses soucis au genou. Mais dans la foulée, Daniel Riolo a jeté une bombe sur le Real Madrid.

« Déjà, beaucoup de gens ont donné des diagnostics alors que, jusqu’il y a très peu de temps, je n’avais pas de diagnostic. J’ai entendu pas mal de choses, opération, il ne peut pas rejouer, il ne peut pas jouer la Coupe du monde. Le diagnostic, je l’ai eu à une date bien précise, que je ne peux pas donner là, mais toutes les rumeurs avant étaient complètement bidon ». Kylian Mbappé était un peu agacé en évoquant lundi ses récents problèmes au genou, lesquels l'ont éloigné des terrains pendant 53 jours. Un triste record pour l'attaquant français du Real Madrid, qui n'a jamais été gravement blessé dans sa carrière. Mais, Daniel Riolo a apporté un éclairage assez incroyable sur les raisons qui ont abouti à ce diagnostic. Le journaliste de RMC a en effet évoqué une énorme bourde du staff médical des Merengue.

Une erreur d'IRM dans le dossier Mbappé

Au micro de l'After, Daniel Riolo a provoqué un séisme qui risque d'avoir des effets jusqu'à Madrid. « Le diagnostic posé était tellement catastrophique que le Real a viré son staff médical. C'est une honte totale. On a évité le pire, cette erreur aurait pu être bien plus grave (...) Ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est que la boulette du Real Madrid est absolument énorme. C’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou, c’est ce qui s’est passé lors de l’IRM et c'est pour ça qu'ils ont viré le staff », a confié le journaliste, visiblement très sûr de son information, aussi rocambolesque soit-elle.

Kylian Mbappé ne parlera évidemment jamais de cette histoire d'erreur lors de l'IRM, si elle est réelle. Car cela mettrait un club aussi légendaire que le Real Madrid dans une situation assez pénible. On imagine bien que Florentino Perez a été alerté et que désormais cette grave erreur ne se reproduira pas. En attendant, le genou de Kylian Mbappé a été ausculté à Paris et cela a rassuré la star tricolore et son entourage. Tant mieux pour Mbappé, la France et le Real Madrid.