CAN 2025 : Mbappé a passé la nuit à consoler Hakimi

Ce dimanche soir, le Maroc s’est incliné en finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 face au Sénégal. Inconsolable, Achraf Hakimi a toutefois pu compter sur le soutien de son grand ami Kylian Mbappé.

Le Maroc n’est pas parvenu à décrocher le titre continental ce dimanche. Les Lions de l’Atlas auraient pourtant pu soulever le trophée si Brahim Díaz avait transformé son penalty en toute fin de rencontre. Ce penalty accordé a provoqué la colère des Sénégalais et entraîné une série d’événements rocambolesques. Cet échec pèse lourdement sur plusieurs joueurs marocains, à commencer par Achraf Hakimi. Le latéral du PSG avait fait de cette CAN un objectif majeur de sa saison. Pour atténuer quelque peu sa peine, ainsi que celle de Brahim Díaz, Kylian Mbappé a tenu à leur adresser quelques mots réconfortants.

Mbappé connaît ce sentiment

Interrogé ce lundi en conférence de presse avec le Real Madrid à propos de son partenaire au Real Madrid Brahim Diaz, l'attaquant français a en effet dévoilé : « Je lui ai envoyé un message, je ne l'ai pas encore eu. J'ai passé la moitié de la nuit au téléphone avec Achraf, je sais très bien tout ce qui s'est passé. C'est difficile. Je comprends comment il doit se sentir maintenant. J'ai connu ça.

Bien sûr, il va ressentir de la déception, de la colère... Le peuple marocain qui attendait ça depuis des années et qui était si près d'avoir ce titre-là. Mais c'est la vie d'un footballeur, on va devoir l'aider. Avant même de penser au sportif, il faut penser à la personne il doit être dans un état pas possible. Ce sera très important pour nous d'avoir ce soutien-là. »

Achraf Hakimi va désormais faire son retour au PSG et devra rapidement se remobiliser, alors que son club s’apprête à disputer des échéances importantes. Il en va de même pour Brahim Díaz, qui risque de longtemps repenser à cette soirée difficile vécue avec le Maroc.