Mbappé a joué blessé, l'aveu terrible du Real

Incertain pour la réception de Levante, Kylian Mbappé a finalement été titulaire avec le Real Madrid. Le Français a marqué un but et a même disputé la rencontre dans son intégralité. Un exploit au vu de l'état de son genou.

Après une semaine en enfer, le Real Madrid devait absolument battre Levante et peu importe la manière. Ce fut chose faite ce samedi avec une victoire 2-0. De quoi rebondir après l'élimination subie à Albacete mercredi soir et offrir un premier succès sur le banc madrilène à Alvaro Arbeloa. Kylian Mbappé a été déterminant dans un match qui a mis du temps à se décanter. Peu avant l'heure de jeu, le Français a provoqué un penalty et l'a transformé lui-même pour ouvrir le score.

Mbappé a joué sous antidouleur

Cela a récompensé le pari de son entraîneur, lequel l'a titularisé malgré sa récente blessure au genou. Une surprise puisque le capitaine des Bleus était forfait en coupe du Roi et qu'il s'est entraîné diminué toute la semaine. Son problème physique n'avait pourtant pas disparu ce samedi. Alvaro Arbeloa l'a avoué devant la presse après la rencontre. Kylian Mbappé était encore blessé contre Levante, ayant besoin d'un antidouleur pour tenir sa place et disputer l'intégralité du match.