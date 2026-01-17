ICONSPORT_282604_0212
Mbappé a joué blessé, l'aveu terrible du Real

parMehdi Lunay
Incertain pour la réception de Levante, Kylian Mbappé a finalement été titulaire avec le Real Madrid. Le Français a marqué un but et a même disputé la rencontre dans son intégralité. Un exploit au vu de l'état de son genou.
Après une semaine en enfer, le Real Madrid devait absolument battre Levante et peu importe la manière. Ce fut chose faite ce samedi avec une victoire 2-0. De quoi rebondir après l'élimination subie à Albacete mercredi soir et offrir un premier succès sur le banc madrilène à Alvaro Arbeloa. Kylian Mbappé a été déterminant dans un match qui a mis du temps à se décanter. Peu avant l'heure de jeu, le Français a provoqué un penalty et l'a transformé lui-même pour ouvrir le score.

Cela a récompensé le pari de son entraîneur, lequel l'a titularisé malgré sa récente blessure au genou. Une surprise puisque le capitaine des Bleus était forfait en coupe du Roi et qu'il s'est entraîné diminué toute la semaine. Son problème physique n'avait pourtant pas disparu ce samedi. Alvaro Arbeloa l'a avoué devant la presse après la rencontre. Kylian Mbappé était encore blessé contre Levante, ayant besoin d'un antidouleur pour tenir sa place et disputer l'intégralité du match.
« Nous savions que Kylian Mbappé souffrait toujours d'une blessure au genou. N'importe quel autre joueur se serait retiré et aurait demandé à ne pas participer. Entraîner Kylian est quelque chose que je chérirai toute ma vie. Mbappé souffre de ce problème au genou depuis un certain temps et il a pris des analgésiques pour pouvoir jouer », a t-il indiqué en conférence de presse. La preuve de la Mbappé-dépendance au Real Madrid. Le meilleur buteur de la Liga (19 buts) était d'autant plus indispensable que la pression était énorme au Bernabeu avec des sifflets et des appels à la démission de Florentino Perez.
