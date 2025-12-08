ICONSPORT_279092_0380

L1 : Thauvin et deux stars du PSG dans l'équipe type

Ligue 108 déc. , 9:40
parCorentin Facy
2
L'équipe type de la 16e journée de Ligue 1 :
Gardiens : Mvogo (Lorient)
Défenseurs : Sidibé (TFC), Chardonnet (Brest), M.Sarr (Lens), Zouaoui (HAC)
Milieux : El-Azzouzi (AJA), Mayulu (PSG), André (Lille)
Attaquants : Thauvin (Lens), Emersonn (Toulouse), Kvaratskhelia (PSG)
Classement cumulé depuis le début de la saison :
Meilleur joueur : Malick Fofana (OL)
Meilleur gardien : Robin Risser (Lens)
Meilleur entraîneur : Pierre Sage (Lens)
Meilleure équipe : RC Lens

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
Tout afficher
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_254475_0313
PSG

PSG : Liverpool fait l'offre du siècle pour Désiré Doué

ICONSPORT_278616_0020
OL

L’OL au bord du gouffre, Vincent Duluc sème la panique

ICONSPORT_279373_0015
Liga

Xabi Alonso menacé, réunion d'urgence à Madrid !

ICONSPORT_266745_0131
OM

OM : Balerdi vendu pour 25ME, c'est brûlant

Fil Info

12:30
PSG : Liverpool fait l'offre du siècle pour Désiré Doué
12:10
L’OL au bord du gouffre, Vincent Duluc sème la panique
11:50
Xabi Alonso menacé, réunion d'urgence à Madrid !
11:30
OM : Balerdi vendu pour 25ME, c'est brûlant
11:00
Kanté et Stassin à Paris, Antoine Arnault frappe fort
10:30
L'OM débarque, la Belgique redoute les Ultras de l'OL
10:00
Caen : Le clan Mbappé veut fapper très fort
9:20
Endrick expulsé, il quitte Madrid sur un coup d'éclat

Derniers commentaires

OM : La Provence dégomme De Zerbi

Quand tu joues une seule mi-temps comme contre Lille, la faute en revient uniquement aux joueurs pour moi. Ça c'est certain.

L'OM vise un transfert historique à 100ME

Bah en fait cet été ce sera 30% pour MU, l'OM ayant négocié un rachat de 10% par saison supplémentaire. l'OM touchera 70 m ce qui n'est pas négligeable et MU 30 m

L’OL au bord du gouffre, Vincent Duluc sème la panique

Non, mais ils vont faire un grand pas en avant !

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

" Le ballon est rond pour tlm " : Et c'est là justement le point névralgique de notre discussion en fait : Met un Busquet ou un Tigana ou un Giresse ou un Pirlo face à nos bulldozer Bakayoko and co , et tu verras pour qui le ballon semble le plus rond. La 3F à misé sur le bulldozer face à un haut technicien. On a les résultats c'est une chose. Mais l'Espagne aussi en a. À la fin, à 2 sélections avec des résultats identiques, comment tu peux les différencier ? Par le style, la fluidité, la technique, les mouvements des joueurs... Et pour tout ça, c'est bien plus facile si tu es technique qu'un bulldozer...

Xabi Alonso menacé, réunion d'urgence à Madrid !

Zidane sera le meilleur choix jusqu'au mois de juin ,puis KLOPP à coup sûr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading