L'OM vise un transfert historique à 100ME

L'OM avait flairé le bon coup il y a quelques mois en recrutant Mason Greenwood en provenance de Manchester United. L'attaquant phocéen pourrait néanmoins partir prochainement pour une somme record qui fera le bonheur de Marseille et de Man Utd.
Mason Greenwood marche sur l'eau depuis son arrivée à l'OM. L'ancien de Manchester United est un joueur de haut niveau et le prouve à chaque sortie. Cependant, sa réputation ne joue pas en sa faveur et il a encore de la route devant lui afin de redorer son blason. Mason Greenwood sait en plus qu'il aurait pu espérer plus dans sa carrière au vu de son talent. Mais qu'à cela ne tienne, l'attaquant pourrait définitivement se faire une raison et filer en Arabie saoudite à la fin de la saison. Il se dit en effet que le natif de Bradford pourrait rejoindre les rangs de Neom, qui ne manque pas d'ambition en Saudi Pro League.

Greenwood sur le départ de l'OM, United va adorer 

Selon les dernières informations de Fichajes, la formation saoudienne serait même prête à envoyer un chèque de 100 millions d'euros à l'OM pour récupérer Mason Greenwood. Un montant énorme qui ferait aussi les affaires de Manchester United, qui avait négocié lors du transfert de son ancien joueur à Marseille une clause de revente de 50%. Résultat, les Red Devils pourraient donc toucher 50 millions d'euros dans la vente de Greenwood à Neom. De quoi pouvoir les réinvestir sur le marché des transferts, alors que les pensionnaires d'Old Trafford sont encore décevants depuis le début de la saison.

De son côté, l'OM toucherait aussi un beau pactole sur un joueur qui n'est de toute façon pas destiné à s'éterniser sur la Canebière. En attendant d'en savoir plus concernant son avenir, Mason Greenwood a une saison à terminer. Et les objectifs sont encore nombreux avec les Phocéens. Que ce soit sur la scène nationale ou européenne, rien n'est encore fini pour les hommes de Roberto De Zerbi. Une victoire mardi contre l'Union Saint-Gilloise pourrait même permettre à l'Olympique de Marseille d'avoir un pied en barrage de la Ligue des champions.
Derniers commentaires

Endrick expulsé, il quitte Madrid sur un coup d'éclat

Ont est sur article estampillé Strasbourg et Monaco?

OM : La Provence dégomme De Zerbi

Quand tu joues une seule mi-temps comme contre Lille, la faute en revient uniquement aux joueurs pour moi. Ça c'est certain.

L'OM vise un transfert historique à 100ME

Bah en fait cet été ce sera 30% pour MU, l'OM ayant négocié un rachat de 10% par saison supplémentaire. l'OM touchera 70 m ce qui n'est pas négligeable et MU 30 m

L’OL au bord du gouffre, Vincent Duluc sème la panique

Non, mais ils vont faire un grand pas en avant !

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

" Le ballon est rond pour tlm " : Et c'est là justement le point névralgique de notre discussion en fait : Met un Busquet ou un Tigana ou un Giresse ou un Pirlo face à nos bulldozer Bakayoko and co , et tu verras pour qui le ballon semble le plus rond. La 3F à misé sur le bulldozer face à un haut technicien. On a les résultats c'est une chose. Mais l'Espagne aussi en a. À la fin, à 2 sélections avec des résultats identiques, comment tu peux les différencier ? Par le style, la fluidité, la technique, les mouvements des joueurs... Et pour tout ça, c'est bien plus facile si tu es technique qu'un bulldozer...

Loading