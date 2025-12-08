L'OM vise un transfert historique à 100ME

L'OM avait flairé le bon coup il y a quelques mois en recrutant Mason Greenwood en provenance de Manchester United. L'attaquant phocéen pourrait néanmoins partir prochainement pour une somme record qui fera le bonheur de Marseille et de Man Utd.

Mason Greenwood marche sur l'eau depuis son arrivée à l' OM . L'ancien de Manchester United est un joueur de haut niveau et le prouve à chaque sortie. Cependant, sa réputation ne joue pas en sa faveur et il a encore de la route devant lui afin de redorer son blason. Mason Greenwood sait en plus qu'il aurait pu espérer plus dans sa carrière au vu de son talent. Mais qu'à cela ne tienne, l'attaquant pourrait définitivement se faire une raison et filer en Arabie saoudite à la fin de la saison. Il se dit en effet que le natif de Bradford pourrait rejoindre les rangs de Neom, qui ne manque pas d'ambition en Saudi Pro League.

Greenwood sur le départ de l'OM, United va adorer

Selon les dernières informations de Fichajes, la formation saoudienne serait même prête à envoyer un chèque de 100 millions d'euros à l'OM pour récupérer Mason Greenwood. Un montant énorme qui ferait aussi les affaires de Manchester United, qui avait négocié lors du transfert de son ancien joueur à Marseille une clause de revente de 50%. Résultat, les Red Devils pourraient donc toucher 50 millions d'euros dans la vente de Greenwood à Neom. De quoi pouvoir les réinvestir sur le marché des transferts, alors que les pensionnaires d'Old Trafford sont encore décevants depuis le début de la saison.

Lire aussi OM : La Provence dégomme De Zerbi