L'OM vise un transfert historique à 100ME

Ont est sur article estampillé Strasbourg et Monaco?
Quand tu joues une seule mi-temps comme contre Lille, la faute en revient uniquement aux joueurs pour moi. Ça c'est certain.
Bah en fait cet été ce sera 30% pour MU, l'OM ayant négocié un rachat de 10% par saison supplémentaire. l'OM touchera 70 m ce qui n'est pas négligeable et MU 30 m
Non, mais ils vont faire un grand pas en avant !
" Le ballon est rond pour tlm " : Et c'est là justement le point névralgique de notre discussion en fait : Met un Busquet ou un Tigana ou un Giresse ou un Pirlo face à nos bulldozer Bakayoko and co , et tu verras pour qui le ballon semble le plus rond. La 3F à misé sur le bulldozer face à un haut technicien. On a les résultats c'est une chose. Mais l'Espagne aussi en a. À la fin, à 2 sélections avec des résultats identiques, comment tu peux les différencier ? Par le style, la fluidité, la technique, les mouvements des joueurs... Et pour tout ça, c'est bien plus facile si tu es technique qu'un bulldozer...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|15
|7
|3
|5
|21
|16
|5
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|19
|15
|5
|4
|6
|13
|17
|-4
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|17
|15
|4
|5
|6
|19
|28
|-9
|16
|15
|4
|4
|7
|21
|26
|-5
|15
|15
|3
|6
|6
|13
|21
|-8
|12
|15
|3
|3
|9
|11
|21
|-10
|11
|15
|2
|5
|8
|13
|24
|-11
|11
|15
|3
|2
|10
|15
|34
|-19
