L'ASSE se découvre un énorme problème

Battue par Dunkerque, l'ASSE ne parvient pas à prendre les commandes de la Ligue 2 et reste sous la menace de ses poursuivants. Les Verts constatent un gros manque dans leur effectif.

L'AS Saint-Etienne a raté une belle occasion de devenir le leader du championnat de L2 à égalité de points avec Troyes, puisque, contre toute attente, le club du Forez est tombé samedi à Dunkerque . Encore une fois, malgré une vraie domination, les joueurs d'Eirik Horneland n'ont pas été assez efficaces, et ils n'ont pas eu la force de renverser la tendance. Ce n'est pas la première fois cette saison que l'ASSE n'affiche pas les qualités attendues par un effectif pourtant taillé pour dominer la Ligue 2 grâce aux investissements faits par Kilmer Sports lors du mercato. Mais encore une fois, Eirik Horneland semble se heurter à la réalité, à savoir que Sainté n'a pas assez de joueurs de caractère. Un constat confirmé par Patrick Guillou dans Le Progrès

L'ASSE manque de plusieurs joueurs

Pour l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, qui est désormais l'un des consultants de Beinsports, il est clair que l'entraîneur norvégien des Verts n'a pas assez de cadres sur le terrain, à l'exception d'un joueur. « Cette équipe manque de personnalité. À part Tardieu, peu de caractères forts sur le terrain. Une mentalité de chiffonniers, indispensable en Ligue 2, fait défaut. On peut parfois passer à côté de ses objectifs à force de se bercer de belles intentions. Les absents, les blessures et le manque d’automatismes n’expliquent pas, à eux seuls, cette cinquième défaite. La quintessence de ce groupe n’est pas révélée. L’irrégularité constante en est la preuve », constate Patrick Guillou deux jours après la défaite stéphanoise à Dunkerque.

Samedi prochain, l'AS Saint-Etienne recevra Bastia, bon dernier de Ligue 2 et dont le maintien serait une énorme performance. Les Verts n'auront pas le droit à l'erreur, même si battre une équipe corse n'a jamais été facile. Mais si l'ASSE veut passer les fêtes de fin d'année au chaud, il faut impérativement prendre trois points à Geoffroy-Guichard.