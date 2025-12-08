ICONSPORT_275392_0029
Eirik Horneland - AS Saint-Etienne

L'ASSE se découvre un énorme problème

ASSE08 déc. , 9:00
parClaude Dautel
0
Battue par Dunkerque, l'ASSE ne parvient pas à prendre les commandes de la Ligue 2 et reste sous la menace de ses poursuivants. Les Verts constatent un gros manque dans leur effectif.
L'AS Saint-Etienne a raté une belle occasion de devenir le leader du championnat de L2 à égalité de points avec Troyes, puisque, contre toute attente, le club du Forez est tombé samedi à Dunkerque. Encore une fois, malgré une vraie domination, les joueurs d'Eirik Horneland n'ont pas été assez efficaces, et ils n'ont pas eu la force de renverser la tendance. Ce n'est pas la première fois cette saison que l'ASSE n'affiche pas les qualités attendues par un effectif pourtant taillé pour dominer la Ligue 2 grâce aux investissements faits par Kilmer Sports lors du mercato. Mais encore une fois, Eirik Horneland semble se heurter à la réalité, à savoir que Sainté n'a pas assez de joueurs de caractère. Un constat confirmé par Patrick Guillou dans Le Progrès

L'ASSE manque de plusieurs joueurs

Pour l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, qui est désormais l'un des consultants de Beinsports, il est clair que l'entraîneur norvégien des Verts n'a pas assez de cadres sur le terrain, à l'exception d'un joueur. « Cette équipe manque de personnalité. À part Tardieu, peu de caractères forts sur le terrain. Une mentalité de chiffonniers, indispensable en Ligue 2, fait défaut. On peut parfois passer à côté de ses objectifs à force de se bercer de belles intentions. Les absents, les blessures et le manque d’automatismes n’expliquent pas, à eux seuls, cette cinquième défaite. La quintessence de ce groupe n’est pas révélée. L’irrégularité constante en est la preuve », constate Patrick Guillou deux jours après la défaite stéphanoise à Dunkerque.
Samedi prochain, l'AS Saint-Etienne recevra Bastia, bon dernier de Ligue 2 et dont le maintien serait une énorme performance. Les Verts n'auront pas le droit à l'erreur, même si battre une équipe corse n'a jamais été facile. Mais si l'ASSE veut passer les fêtes de fin d'année au chaud, il faut impérativement prendre trois points à Geoffroy-Guichard.
0
Derniers commentaires

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

" Le ballon est rond pour tlm " : Et c'est là justement le point névralgique de notre discussion en fait : Met un Busquet ou un Tigana ou un Giresse ou un Pirlo face à nos bulldozer Bakayoko and co , et tu verras pour qui le ballon semble le plus rond. La 3F à misé sur le bulldozer face à un haut technicien. On a les résultats c'est une chose. Mais l'Espagne aussi en a. À la fin, à 2 sélections avec des résultats identiques, comment tu peux les différencier ? Par le style, la fluidité, la technique, les mouvements des joueurs... Et pour tout ça, c'est bien plus facile si tu es technique qu'un bulldozer...

Xabi Alonso menacé, réunion d'urgence à Madrid !

Zidane sera le meilleur choix jusqu'au mois de juin ,puis KLOPP à coup sûr

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Avec sur 11 joueurs, 11 Black, ce n'est pas de la représentation, c'est de la sur-représentation. Mais je te le redis je n'en veux pas aux joueurs. Ils ont été sélectionnés selon des caractéristiques qui correspondaient aux leurs. Y'a pas de problème. Mais la 3F ne peut pas le dire ouvertement pour ne pas froisser les autochtones européens qui de fait ne sont pas africains et parce qu'elle pourrait être possiblement amenée devant les tribunaux pour racisme (inversé). On a failli passer à côté d'un Kante et d'un Griezzman avec leur connerie, et je suis certain qu'on a dû en rater d'autres.

PSG : Barcola contre Rashford, la masterclass de Man United

Il est un peu comme Dembélé il y a 2 ans

Luis Enrique sans pitié avec les jeunes du PSG

L.E sait les endurcir.il ne leur fait pas de cadeau mais leur donne leur chance en les faisant jouer.s'ils ne sont pas bêtes ils savent qu'ils sont dans le bon club pour progresser et réussir

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

