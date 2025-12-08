Nantes : Luis Castro expulsé dès cette semaine ?

Désormais dans la zone rouge du classement de Ligue 1, le FC Nantes se déplace vendredi à Angers. Un match décisif qui pourrait être précédé par un séisme puisque L'Equipe révèle que Luis Castro pourrait être débarqué avant.

L'Equipe annonce même que la présence du successeur d'Antoine Kombouaré sur le banc, vendredi face au SCO, est loin d'être certaine. Les dirigeants nantais étant déjà en quête d'un remplaçant pour celui qu'ils sont allés chercher à Dunkerque lors du dernier mercato d'été. Battus par le RC Lens, samedi à la Beaujoire , les Canaris doivent cette fois faire face à la réalité, à savoir qu'ils sont relégables. Et la perspective de se déplacer vendredi soir au stade Raymond-Kopa pour y défier une formation angevine qui va nettement mieux n'est pas de nature à rassurer le club de Waldemar Kita. Déjà sur la sellette avant la réception des Sang et Or, Luis Castro l'est encore plus après la défaite . Ce lundi,annonce même que la présence du successeur d'Antoine Kombouaré sur le banc, vendredi face au SCO, est loin d'être certaine. Les dirigeants nantais étant déjà en quête d'un remplaçant pour celui qu'ils sont allés chercher à Dunkerque lors du dernier mercato d'été.

Luis Castro s'est isolé du reste du FC Nantes

Journaliste pour le quotidien sportif, et meilleur connaisseur du FC Nantes, Johan Rigaud explique que depuis quelques semaines, Luis Castro s'est totalement coupé du reste du club. Forcément, cela ne contribue pas à sa popularité au sein même des Canaris et cela n'aide pas à fluidifier les relations. Ayant fait ce constat, les Kita ont donc déjà lancé le casting pour trouver le remplaçant de Luis Castro, lequel a signé pour deux ans plus une option pour une saison supplémentaire. Pour l'instant, les dirigeants nantais n'ont pas encore trouvé la perle rare, mais les choses pourraient rapidement se décanter. D'où l'incertitude concernant la présence du technicien portugais pour le match presque décisif contre le SCO le week-end prochain.

Montanier en pole pour Nantes ?

Comme souvent, plusieurs noms circulent déjà du côté de la Beaujoire, et notamment celui de Philippe Montanier. Mais Waldemar Kita a fréquemment pris l'habitude de surprendre des supporters nantais, et pas toujours dans le bon sens, quant à ses choix. Personne n'a oublié la nomination de Raymond Domenech, nommé le 26 décembre 2020 et viré quelques matchs après. Sur le ton de la blague, les fans du FC Nantes se demandent si le propriétaire du club ne va pas tenter un énième retour d'Antoine Kombouaré. Ce qui est certain, c'est que l'ambiance est de nouveau très tendue du côté de la Jonelière.