ICONSPORT_274317_0025 (1)
Luis Castro entraîneur du FC Nantes

Nantes : Luis Castro expulsé dès cette semaine ?

FC Nantes08 déc. , 8:40
parClaude Dautel
0
Désormais dans la zone rouge du classement de Ligue 1, le FC Nantes se déplace vendredi à Angers. Un match décisif qui pourrait être précédé par un séisme puisque L'Equipe révèle que Luis Castro pourrait être débarqué avant.
Battus par le RC Lens, samedi à la Beaujoire, les Canaris doivent cette fois faire face à la réalité, à savoir qu'ils sont relégables. Et la perspective de se déplacer vendredi soir au stade Raymond-Kopa pour y défier une formation angevine qui va nettement mieux n'est pas de nature à rassurer le club de Waldemar Kita. Déjà sur la sellette avant la réception des Sang et Or, Luis Castro l'est encore plus après la défaite. Ce lundi, L'Equipe annonce même que la présence du successeur d'Antoine Kombouaré sur le banc, vendredi face au SCO, est loin d'être certaine. Les dirigeants nantais étant déjà en quête d'un remplaçant pour celui qu'ils sont allés chercher à Dunkerque lors du dernier mercato d'été.

Luis Castro s'est isolé du reste du FC Nantes

Journaliste pour le quotidien sportif, et meilleur connaisseur du FC Nantes, Johan Rigaud explique que depuis quelques semaines, Luis Castro s'est totalement coupé du reste du club. Forcément, cela ne contribue pas à sa popularité au sein même des Canaris et cela n'aide pas à fluidifier les relations. Ayant fait ce constat, les Kita ont donc déjà lancé le casting pour trouver le remplaçant de Luis Castro, lequel a signé pour deux ans plus une option pour une saison supplémentaire. Pour l'instant, les dirigeants nantais n'ont pas encore trouvé la perle rare, mais les choses pourraient rapidement se décanter. D'où l'incertitude concernant la présence du technicien portugais pour le match presque décisif contre le SCO le week-end prochain.

Montanier en pole pour Nantes ?

Comme souvent, plusieurs noms circulent déjà du côté de la Beaujoire, et notamment celui de Philippe Montanier. Mais Waldemar Kita a fréquemment pris l'habitude de surprendre des supporters nantais, et pas toujours dans le bon sens, quant à ses choix. Personne n'a oublié la nomination de Raymond Domenech, nommé le 26 décembre 2020 et viré quelques matchs après. Sur le ton de la blague, les fans du FC Nantes se demandent si le propriétaire du club ne va pas tenter un énième retour d'Antoine Kombouaré. Ce qui est certain, c'est que l'ambiance est de nouveau très tendue du côté de la Jonelière.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_254475_0313
PSG

PSG : Liverpool fait l'offre du siècle pour Désiré Doué

ICONSPORT_278616_0020
OL

L’OL au bord du gouffre, Vincent Duluc sème la panique

ICONSPORT_279373_0015
Liga

Xabi Alonso menacé, réunion d'urgence à Madrid !

ICONSPORT_266745_0131
OM

OM : Balerdi vendu pour 25ME, c'est brûlant

Fil Info

12:30
PSG : Liverpool fait l'offre du siècle pour Désiré Doué
12:10
L’OL au bord du gouffre, Vincent Duluc sème la panique
11:50
Xabi Alonso menacé, réunion d'urgence à Madrid !
11:30
OM : Balerdi vendu pour 25ME, c'est brûlant
11:00
Kanté et Stassin à Paris, Antoine Arnault frappe fort
10:30
L'OM débarque, la Belgique redoute les Ultras de l'OL
10:00
Caen : Le clan Mbappé veut fapper très fort
9:40
L1 : Thauvin et deux stars du PSG dans l'équipe type
9:20
Endrick expulsé, il quitte Madrid sur un coup d'éclat

Derniers commentaires

OM : La Provence dégomme De Zerbi

Quand tu joues une seule mi-temps comme contre Lille, la faute en revient uniquement aux joueurs pour moi. Ça c'est certain.

L'OM vise un transfert historique à 100ME

Bah en fait cet été ce sera 30% pour MU, l'OM ayant négocié un rachat de 10% par saison supplémentaire. l'OM touchera 70 m ce qui n'est pas négligeable et MU 30 m

L’OL au bord du gouffre, Vincent Duluc sème la panique

Non, mais ils vont faire un grand pas en avant !

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

" Le ballon est rond pour tlm " : Et c'est là justement le point névralgique de notre discussion en fait : Met un Busquet ou un Tigana ou un Giresse ou un Pirlo face à nos bulldozer Bakayoko and co , et tu verras pour qui le ballon semble le plus rond. La 3F à misé sur le bulldozer face à un haut technicien. On a les résultats c'est une chose. Mais l'Espagne aussi en a. À la fin, à 2 sélections avec des résultats identiques, comment tu peux les différencier ? Par le style, la fluidité, la technique, les mouvements des joueurs... Et pour tout ça, c'est bien plus facile si tu es technique qu'un bulldozer...

Xabi Alonso menacé, réunion d'urgence à Madrid !

Zidane sera le meilleur choix jusqu'au mois de juin ,puis KLOPP à coup sûr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading