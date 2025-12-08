ICONSPORT_258213_0204
Endrick

Endrick expulsé, il quitte Madrid sur un coup d'éclat

Liga08 déc. , 9:20
parClaude Dautel
4
Remplaçant contre le Celta Vigo, dimanche soir, Endrick a probablement dit au-revoir à la Liga cette saison. Le joueur annoncé comme proche de l'OL a en effet été expulsé alors qu'il était sur le banc de touche.
L'Olympique Lyonnais peut déjà préparer la venue d'Endrick, puisque le jeune attaquant brésilien du Real Madrid en a terminé avec sa saison en Liga. En effet, tandis qu'il ne reste plus que deux matchs de championnat avant le début du mercato, le Brésilien a vu rouge dans le temps additionnel du match perdu par les Merengue contre Vigo au stade Santiago-Bernabeu. Dans la confusion d'une fin de match marquée par l'énervement des joueurs de Xabi Alonso, Endrick est sorti du banc de touche et a foncé vers le quatrième arbitre en lui proférant des paroles déplacées. Et il a même fallu l'intervention du staff madrilène pour éviter que le jeune avant-centre ne vienne secouer l'officiel. Du côté du Real Madrid, on s'attend à une sanction qui privera Endrick de la fin d'année en Liga.

Endrick a vu rouge avec Madrid

Le quotidien Marca s'est procuré le rapport de Quintero Gonzalez, arbitre du match entre le Real Madrid et le Celta Vigo. Et ce dernier confirme l'expulsion directe d'Endrick compte tenu de son attitude véhémente à l'encontre du quatrième arbitre. Cette fois, Xabi Alonso n'aura pas à trop réfléchir concernant la présence ou non du joueur brésilien dans son effectif, puisque ce dernier sera suspendu pour les deux derniers matchs de Liga prévus en 2025. S'agissant de la Ligue des champions, l'entraîneur du Real Madrid n'a pas réellement l'intention de donner sa chance à Endrick, qui va donc arriver à l'Olympique Lyonnais en ayant purgé sa suspension espagnole. Dommage tout de même pour un joueur qui a encore des supporters à Madrid, lesquels estiment que le club de Florentino Perez se comporte mal avec lui.
4
