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Bardella colle une extrême droite à Mbappé

Kylian Mbappé13 mai , 11:00
parGuillaume Conte
11
La dernière interview de Kylian Mbappé a eu le don de faire réagir Jordan Bardella, régulièrement attaqué par le joueur de l'équipe de France. Le tacle de l'homme politique est appuyé.
Ce n’est pas le cas de beaucoup de footballeurs, mais Kylian Mbappé a toujours assumé ses convictions politiques, du moins son opposition à l’extrême-droite. Dans un entretien avec le réputé magazine Vanity Fair, l’attaquant de l’équipe de France a bien voulu aborder la situation politique du pays, et le risque selon lui de voir un homme politique comme Jordan Bardella se rapprocher du pouvoir en vue des prochaines élections présidentielles.
Des propos qui n’ont pas tardé à faire réagir l’homme politique du Rassemblement National, qui n’a pas décidé de combattre le fond mais s’est attaqué à un angle qui fait mal, celui de son départ du PSG qui a débouché sur la victoire du club parisien en Ligue des Champions l’année suivante. « Et moi je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG : le club gagne la Ligue des Champions ! (Et peut-être bientôt une deuxième fois) », a répondu le futur candidat à l’élection présidentielle, bien déterminé à tacler l’attaquant du Real Madrid sur ses difficultés actuelles avec le Real Madrid, et le fait que Paris ne s’arrête plus depuis son départ de la capitale.
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