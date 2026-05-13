Bardella colle une extrême droite à Mbappé

La dernière interview de Kylian Mbappé a eu le don de faire réagir Jordan Bardella, régulièrement attaqué par le joueur de l'équipe de France. Le tacle de l'homme politique est appuyé.

Ce n’est pas le cas de beaucoup de footballeurs, mais Kylian Mbappé a toujours assumé ses convictions politiques, du moins son opposition à l’extrême-droite. Dans un entretien avec le réputé magazine Vanity Fair, l’attaquant de l’équipe de France a bien voulu aborder la situation politique du pays, et le risque selon lui de voir un homme politique comme Jordan Bardella se rapprocher du pouvoir en vue des prochaines élections présidentielles.