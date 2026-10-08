Ballon d'Or : Deux finalistes sans Mbappé, ça balance sur Canal+

A un peu moins de trois semaines de la remise du Ballon d'Or, à Londres, les rumeurs se multiplient. Sur Canal+, Geoffroy Garétier a fait quelques confidences et annoncé que Kylian Mbappé ne serait pas en course.

Jour de Foot. Le lundi 26 octobre, on connaîtra le nom du successeur d' Ousmane Dembélé au titre de Ballon d'Or , sachant qu'il est très peu probable que le joueur du Paris Saint-Germain garde son trophée. Pour la première fois depuis longtemps, l'identité du futur lauréat est difficile à trouver, ce qui a d'ailleurs poussé certains footballeurs, et surtout Kylian Mbappé, à faire une campagne intense pour plaider sa cause. Alors que les organisateurs du Ballon d'Or affirment toujours que l'identité du vainqueur est un secret que personne ne connaît, depuis quelques jours des langues se délient. Mardi soir, sur W9, Cyril Hanouna annonçait ce qui serait selon lui le podium du Ballon d'Or 2026, mais cette fois c'est Geoffroy Garétier, qui a fait quelques confidences lors de l'émission

Mbappé derrière Messi au Ballon d'Or 2026 ?

Le journaliste de Canal+ pense que Kylian Mbappé n'aura pas le Ballon d'Or et qu'il se pourrait même que la star des Bleus et du Real Madrid soit très déçue. « Ce qui est certain, c’est qu’en Angleterre, un média digital qui s’appelle The Touchline assure que le Ballon d’Or se jouera entre Lamine Yamal et Harry Kane. Et à l’appui de ces révélations, j’ai regardé les cotes chez les sites britanniques de paris, qui sont souvent intéressants, et ils donnent aussi un match très serré entre Yamal et Kane, et que Kylian Mbappé est très loin. Même derrière Lionel Messi. Je me dis qu’il n’y a pas de fumée sans feu, en général ces gens-là arrivent toujours à avoir une petite fuite, une tendance. En tout cas, ce serait un rude coup pour Kylian Mbappé », a reconnu Geoffroy Garétier.

Bien évidemment, France-Football ne dira rien sur ces rumeurs, mais on doit tout de même préciser que chaque année il y a très clairement des fuites avérées ou non. Il ne faut pas prendre au sérieux les fausses listes vues sur les réseaux sociaux, mais certains médias ont régulièrement des infos solides sur ce sujet. Seule certitude, le nom du gagnant est bien gardé et personne ne peut savoir avec certitude qui sera l'heureux élu.