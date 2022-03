Au Real, Mbappé va faire pleurer Cristiano Ronaldo

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le tapis rouge est déroulé pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Et Cristiano Ronaldo et ses records n'ont qu'à bien se tenir.

Les plus optimistes des supporters du Paris SG n’attendent qu’un signe pour croire qu’une prolongation de contrat de Kylian Mbappé est toujours possible. Mais chaque jour qui passe rapproche le numéro 7 parisien d’une suite de carrière au Real Madrid, le club qu’il voulait déjà rejoindre l’été dernier, et qui le fait rêver depuis tout petit. L’image de Kylian Mbappé avec des posters de Cristiano Ronaldo dans sa chambre a fait le tour du monde, et permet assez logiquement aux Merengue d’être d’un optimisme à toute épreuve dans ce dossier. La place est prête, et son association avec Karim Benzema fait déjà rêver les socios, qui se disent que les deux Français peuvent faire très mal. Surtout que, niveau modèle, Kylian Mbappé aura certainement un exemple à suivre avec la longévité, le jeu collectif et l’efficacité de KB9, ce qui n’est pas forcément la marque de fabrique de Neymar au PSG.

Mbappé, Fabregas avait rarement vu ça

Cesc Fàbregas: "Je pense que Mbappé ira à Madrid, jouer au Bernabéu, c’est parfait pour lui. En Liga, il battra tous les records." — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) March 27, 2022

Mais quel impact pourra avoir l’ancien monégasque dans l’histoire du Real Madrid, déjà tellement riche en trophées et en légende ? Cristiano Ronaldo a, pendant les années 2000, marqué de son empreinte la Maison Blanche avec des titres à perte de vue et une pluie de buts qui lui a permis de se mettre au sommet. Peut-être pas pour si longtemps que cela, puisque Kylian Mbappé va tout exploser, assure de son côté Cesc Fabregas. Le milieu de terrain espagnol de l’AS Monaco, véritable enfant du FC Barcelone, voit pourtant Mbappé faire une carrière énorme au Real. « Le futur est entre ses mains. Ce qu'il fait, la puissance qu'il a, je n'ai pas vu ça chez beaucoup de monde. Il a puissance et la finition de joueurs comme Ronaldo et Henry. Il a cette petite arrogance, une bonne arrogance, de dire que 'je suis le meilleur et je le sais' et cela lui donne de la force », a confié l’international espagnol dans un entretien à Marca.

Les records de CR7 en danger

Sans dévoiler de scoop, Cesc Fabregas est persuadé que Mbappé ne peut aller qu’au Real Madrid, et y faire tomber les records détenus par Cristiano Ronaldo. Il faut dire que Mbappé est bien parti pour atterrir dans la capitale espagnole à seulement 23 ans, avec un chemin tout tracé devant lui. « Je n'ai aucun contact avec Madrid mais d'après ce qui se dit, je pense qu'il ira là-bas. Je pense que cette façon de jouer au Bernabeu est parfaite pour lui. Dans le championnat espagnol, il pourrait battre tous les records. Il lui reste encore 14 ans à un niveau exceptionnel », a livré Cesc Fabregas, qui n’oublie pas que Kylian Mbappé a déjà pris ses aises au stade Santiago Bernabeu, où il a marqué récemment avec le PSG, tout en étant salué par le public local comme un futur chouchou du club.