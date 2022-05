Accord décisif, Mbappé va trancher !

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le feuilleton Mbappé rebondit aussi rapidement que l’attaquant du Paris SG, qui n'hésite plus pour longtemps entre Paris et le Real Madrid.

Ce week-end, des informations venues d’Espagne estimaient, chose rare dans ce sens, que le Real Madrid avait perdu la confiance du clan Mbappé lors des négociations, notamment celles cruciales sur le droit à l’image. Il n’y a en effet pas que la communication que l’international français veut contrôler, et son image, et notamment les sponsors qui peuvent être associés à lui indirectement par le biais de son club, lui est capitale. Florentino Pérez, qui compte avoir le dernier mot et récupérer 50 % des bénéfices des fameux droits à l’image comme il en a l’habitude, y compris avec les plus grandes stars. Et ces 50 % ne sont pas anodins, car ils représentent tout de même 35 millions d’euros selon les estimations du clan Mbappé, pour qui le champion du monde est capable de générer 70 millions d’euros par an de sponsoring en signant au Real Madrid.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Un bras de fer qui semblait relancer le PSG, puisque le quotidien El Pais affirmait que les choses allaient dans le mauvais sens, et que Florentino Pérez ne comptait pas faire spécialement d’efforts pour pencher en faveur du clan Mbappé. De quoi redonner de l’espoir au Paris SG, qui était lui déjà prêt à redonner 100 % des droits à l’image à son joueur. Mais ce dimanche, la Gazzetta dello Sport, et son journaliste Alessandro Grandesso notamment, affirme que tout peut désormais aller très vite en ce qui concerne la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Un accord avec le Real Madrid, et un rendez-vous

En effet, l’accord a été trouvé pour les droits à l’image, même si les grandes lignes n’ont pas été dévoilées. En tout cas, cette épine du pied a été enlevée, et le timing n’est pas anodin. C’est en effet cette semaine que l’entourage de Kylian Mbappé doit se rendre à Madrid pour discuter directement avec les dirigeants de la Maison Blanche. Des discussions qui, on l’espère très fort du côté de Madrid, doivent déboucher sur un accord définitif. En tout cas, selon le journal sportif italien, c’est après ce rendez-vous que Kylian Mbappé prendra sa décision définitive au sujet de son avenir. Il y a quelques jours, sa mère et son frère s’étaient notamment rendus à Doha pour discuter avec les propriétaires du PSG, et dans une semaine désormais, les joueurs parisiens iront eux aussi au Qatar pour deux jours intenses de promotion et de marketing. Après cela, il n’est pas impossible que le numéro 7 parisien brise enfin le silence sur sa situation, alors qu’il aura toutes les données sur la table pour prendre sa décision.