Accord avec le Real, le PSG convoque Mbappé !

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Le dossier Kylian Mbappé est sur le point de prendre fin, mais le PSG effectue un énorme forcing de dernière minute pour forcer la décision.

Dimanche soir, Kylian Mbappé a lâché de gros indices sur son avenir lors de la cérémonie des trophées UNFP. En effet, l’attaquant du Paris Saint-Germain a confirmé que son choix était presque acté et que celui-ci allait être annoncé dans les prochaines semaines. Le timing se précise au fil des jours puisque Kylian Mbappé devrait dévoiler sa décision avant les prochains matchs de l’Equipe de France, soit dans moins de deux semaines. En Espagne, les médias sont unanimes et annoncent ce mardi un accord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Un accord qui reste néanmoins conditionné à la signature définitive du joueur. Et un coup de théâtre est encore possible dans le feuilleton Kylian Mbappé selon les informations de Paris United.

Mbappé n'a pas encore donné son feu vert au Real

Le compte insider proche du Paris Saint-Germain fait monter la température en confirmant un accord de principe sur les contours d’un futur contrat entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Cela étant, Paris United affirme que l’ancien attaquant de l’AS Monaco n’a pas encore donné son feu vert définitif au Real Madrid, ce qui laisse un infime espoir au Qatar de parvenir à conserver Kylian Mbappé. « Le Paris Saint-Germain est encore dans la course » selon le média, qui explique que les discussions se poursuivent entre la direction du PSG et l’entourage de Kylian Mbappé, même si Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar ont évidemment été mis au courant que la tendance était très largement à un départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid dans les prochains jours.

Pas d'annonce pour Mbappé avant PSG-Metz

Après la cérémonie des trophées UNFP qui s’est tenue à Paris, Kylian Mbappé s’est envolé au Qatar, où le reste du groupe parisien était en mini-stage. En se rendant à Doha, le n°7 du PSG a eu l’occasion de rencontrer la direction qatarie du PSG pour une réunion. Celle-ci a-t-elle permis au Paris Saint-Germain d’immiscer le doute dans l’esprit de Kylian Mbappé, ou la décision de ce dernier est-elle définitive ? Kylian Mbappé devrait bientôt répondre à cette question en levant définitivement les doutes quant à son avenir. Il ne faut en revanche pas s’attendre à une annonce officielle du joueur avant le dernier match de la saison. Le PSG affrontera Metz samedi soir au Parc des Princes. Une rencontre sans enjeu pour Paris mais forcément spéciale puisqu’il s’agira peut-être de l’ultime match de Kylian Mbappé au Parc, cinq ans après sa signature en provenance de l’AS Monaco pour 180 millions d’euros.

Le forcing du PSG jusqu'au Camp des Loges

En attendant, Foot Mercato affirme que la pression mise par les dirigeants parisiens est assez énorme, avec notamment un nouveau rendez-vous effectué ce mardi, alors que Kylian Mbappé dispute ses derniers entrainements de la saison au Camp des Loges. Le forcing continue jusqu'au bout et le PSG joue sa carte à fond dans l'espoir d'inverser enfin la tendance. C'est de bonne guerre, surtout si cela peut semer le doute dans l'esprit de l'attaquant français, qui semble en tout cas avoir déjà pris sa décision, même s'il ne l'a pas encore annoncée.