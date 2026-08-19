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Le TFC officialise la signature de Thomas Jorgensen

TFC19 août , 9:39
parClaude Dautel
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Dans un communiqué, le TFC a officialisé ce mercredi la signature du milieu de terrain danois Thomas Jorgensen en provenance du Viborg FF. À 20 ans, le milieu de terrain danois, international dans toutes les catégories de jeunes, rejoint les Violets après une saison 2025-2026 remarquée au Danemark.
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ca veut rien dire mdr si il fait une bonne saison il partiras au bon prix vu qu'il y auras plus de demande et tu sais les joueurs des fois meme souvent il prolonge

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la france serait 5 eme meme sans le psg

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Va écrire ton pseudo correctement toi et reviens quand tu auras appris a parler trou de balle

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Évidemment que j'assume de me moquer de mes meilleurs ennemis !

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Bon alors t'a evidemment pas compris...comme dhab. Très 1er degré comme garçon.

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