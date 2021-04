SuperLigue : Manchester City et l'Atlético Madrid se barrent, c’est la débandade

Dans : Super League.

Après Chelsea, qui a pris la décision de préparer les documents pour quitter la SuperLigue nouvellement créée, c’est Manchester City qui devrait suivre le chemin tracé par les Blues. Récemment, Pep Guardiola avait affirmé son dégoût face à cette formule qui ne récompense pas sportivement les meilleures équipes, et assure des places à vie aux plus grands clubs. Le manager espagnol de City a visiblement été entendu par ses supérieurs, qui savent bien que cette décision provoqué un scandale en Angleterre. Selon Matt Critchley, reporter et présentateur TV notamment pour BeIN Sports Media Group, les Citizens vont annoncer rapidement leur intention de quitter la Super Ligue, devant le tollé provoqué par le lancement de cette compétition.

De son côté, l'Atlético Madrid, qui n'était pas tellement convaincu par le projet en premier lieu mais avait tout de même suivi les grands clubs espagnols, a aussi décidé de se retirer de la Super Ligue, annonce Press Associated. Le FC Barcelone pourrait être le prochain à suivre, pour ce qui semble être déjà la fin de cette aventure totalement folle, où l'interview de Florentino Pérez donnée dans la nuit de lundi à mardi a aussi totalement mis le feu aux poudres.