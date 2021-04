SL : Les fans de Liverpool clashent la SuperLigue

Les supporters de Liverpool vont retirer les drapeaux installés dans le Kop d'Anfield suite à la décision des Reds d'intégrer la Super Ligue.

Les organisateurs de la SuperLigue devaient bien se douter que les supporters des clubs mis à l’écart allaient entrer en furie ce lundi en apprenant ce coup d’état face à l’UEFA, mais ils doivent désormais comprendre que ce projet est rejeté par une majorité de leurs propres fans et c’est nettement plus gênant. Du côté de Liverpool, les fans sont écoeurés que le club connu pour le célèbre « You’ll never walk alone » décide comme cela de s’engager dans cette compétition destinée à remplir ses caisses, mais pas la légende du football. Des banderoles contre ce choix des dirigeants américains de Liverpool sont apparus sur les grilles d’Anfield. Mais cela ne va pas s’arrêter là.

Le groupe Spion Kop 1906, qui met en place les banderoles et les drapeaux que l’on voit dans le Kop depuis que les matchs se jouent à huis-clos a annoncé que les groupes de fans avaient décidé de retirer la totalité de ces drapeaux en signe de protestation. « Nous sentons que nous ne pouvons plus apporter notre soutien à un club qui place la cupidité financière au-dessus de l'intégrité du jeu », a indiqué l’association de supporters de Liverpool, qui a même reçu le soutien de fans d'Everton, preuve que l'heure est grave. Il est clair qu'en officialisant cette création d'une SuperLigue au moment où les stades sont vides, Florentino Perez et Andrea Agnelli se sont évités bien des messages négatifs.

We, along with other groups involved in flags, will be removing our flags from The Kop. We feel we can no longer give our support to a club which puts financial greed above integrity of the game.