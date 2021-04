SL : La Super Ligue officiellement suspendue !

Dans : Super League.

Dans un communiqué, les organisateurs de la Super Ligue ont annoncé qu'ils réfléchissaient à une nouvelle formule capable de plaire à la communauté du football.

Après les forfaits officiels de Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Liverpool et Chelsea, puis celui de l'Inter, et 48 heures à peine après son lancement, la Super Ligue est déjà morte, du moins dans la forme espérée par les douze clubs concernés. Ce mercredi, au lendemain du coup de sang des supporters de Chelsea, lesquels ont mis le feu au poudre, les organisateurs ont annoncé que la Super Ligue allait faire l'objet d'une nouvelle réflexion, histoire de garder le peu de dignité qu'ils avaient encore. Mais dans la pratique, la Super Ligue ressemble déjà à l'un des plus grands naufrages de l'histoire du football et même plus globalement du sport.

« La Super Ligue est convaincue que le statu quo actuel du football européen doit changer. Nous proposons une nouvelle compétition européenne car le système actuel ne marche pas. Notre proposition a pour but de permettre à ce sport d'évoluer tout en générant des revenus et en assurant une stabilité à l'ensemble de la pyramide du football, notamment en aidant à surmonter les difficultés financières rencontrées par l'ensemble de la communauté du football à cause de la pandémie. Elle améliorerait également la solidarité financière à destination de l'ensemble des acteurs du football. Malgré le départ annoncé des clubs anglais, contraints de prendre de telles décisions en raison de pressions exercées sur eux, nous sommes convaincus que notre proposition est pleinement conforme aux lois européennes, comme l'a démontré aujourd'hui une décision de justice visant à protéger la Super Ligue contre des actions de tiers. Compte tenu des circonstances actuelles, nous devons reconsidérer les mesures les plus appropriées afin de remodeler le projet, en gardant toujours à l’esprit le fait d'offrir aux fans la meilleure expérience possible tout en améliorant les paiements de solidarité pour l'ensemble de la communauté du football », indique la Super Ligue, qui va donc réfléchir à une nouvelle version. Reste à savoir quels dirigeants oseront désormais se lancer dans cette histoire sachant que du côté de Florentino Perez et Andrea Agnelli il va falloir gérer cette incroyable histoire qui va ternir à jamais leur image.