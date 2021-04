SL : La SuperLigue menace l'UEFA et la FIFA en justice

Dans : Super League.

Les organisateurs de la SuperLigue ont d'ores et déjà prévenu par courrier la FIFA et l'UEFA qu'une action en justice serait menée si des sanctions tombaient contre les clubs et les joueurs.

L’UEFA et la FIFA l’ont clairement fait savoir, les instances ne resteront pas les bras croisés face à l’organisation de la SuperLigue par 12 clubs. Autrement dit, les équipes concernées seront exclues des championnats nationaux, et les joueurs de ces clubs pourraient ne pas être autorisés à disputer des compétions comme l’Euro ou le Mondial. Une menace que Florentino Perez et Andrea Agnelli avaient clairement prévue, puisque l’agence Associated Press a dévoilé les détails d’un courrier adressé par la SuperLigue au patron de l’UEFA ainsi qu’à celui de la FIFA et qui annonce aux deux instances qu’une requête en justice avait déjà été déposée afin d’assurer qu’aucune sanction ne pourra être décidée.

« Votre déclaration officielle nous oblige à prendre des mesures de protection pour nous protéger contre une telle réaction indésirable (...) Pour cette raison, SLCo (Super League Company) a déposé une requête devant les tribunaux compétents afin d'assurer la mise en place et le fonctionnement de notre compétition conformément aux lois applicables. Il est de notre devoir, en tant que membres du conseil d'administration de SLCo, de veiller à ce que toutes les mesures raisonnables pour protéger les intérêts de cette épreuve et de nos investisseurs soient prises, compte tenu des dommages irréparables qui seraient subis si, pour une raison quelconque, nous étions privés de l'opportunité de créer rapidement cette compétition et d’en distribuer les revenus », menacent les 12 clubs de la SuperLigue, qui se défendent de vouloir détruire la Ligue des champions et l'Europa League.