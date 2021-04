Rummenigge intègre l'UEFA, le Bayern Munich défie la SuperLigue !

Dans : Super League.

L'UEFA a officialisé la nomination de Karl-Heinz Rummenigge à la place d'Andrea Agnelli à son comité exécutif. Le Bayern Munich ne rejoindra donc pas la SuperLigue.

Patron du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge est une figure qui compte dans le football européen, et il est aux commandes d’une formation qui a écrit quelques unes des pages les plus légendaires de la Coupe d’Europe des Clubs Champions et de la Ligue des Champions. Et sa décision d’intégrer le comité d’exécutif de l’UEFA à la place d’Andrea Agnelli, patron de la Juventus, est un premier coup dur pour les organisateurs de la SuperLigue. Car c’est désormais clair et net, contrairement aux rumeurs relayées un peu partout, le Bayern Munich ne rejoindra pas de sitôt cette nouvelle compétition. Du côté des 12 clubs, on pensait pouvoir rapidement faire venir le club bavarois, qui compte six victoires en C1, 2 victoires dans la Coupe du Monde des clubs, 30 titres en Bundesliga, pour ne citer que l’essentiel de son palmarès.

Le choix de Karl-Heinz Rummenigge met un terme à cet espoir, et la SuperLigue se jouera sans aucun club allemand majeur, le Borussia Dortmund ayant déjà annoncé qu'il refusait définitivement d'intégrer cette compétition. De quoi priver cette épreuve d'un pays majeur du football mondial, l'Allemagne, et d'un club légendaire, ce qui est forcément une très mauvaise nouvelle pour une SuperLigue qui n'aura qu'une représentativité très limitée, trois pays seulement étant pour l'instant intégrés via des clubs.