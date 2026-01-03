Strasbourg supplie Chelsea, le dossier devient fou

ICONSPORT_276715_0005
Le RC Strasbourg pourrait bientôt perdre Liam Rosenior. L’entraîneur anglais est annoncé du côté de Chelsea, même si le club alsacien souhaite le conserver.
Chelsea a récemment mis fin au contrat d’Enzo Maresca. Le club londonien est désormais à la recherche d’un nouvel homme fort. Compte tenu de la situation actuelle, les pensionnaires de Stamford Bridge souhaiteraient se simplifier la tâche en attirant Liam Rosenior, actuel entraîneur de Strasbourg. Un club qui fait partie de la galaxie BlueCo, ce qui ne manque pas d’agacer les supporters et observateurs alsaciens, lassés d’être perçus comme un simple club satellite de Chelsea. Conscient de l’enjeu, Marc Keller entend tout mettre en œuvre pour conserver Rosenior au moins jusqu’à la fin de la saison.

Marc Keller affiche son mécontentement 

Selon les dernières informations d’Alsasports, Strasbourg négocie actuellement avec Chelsea afin d’obtenir l’autorisation de conserver Liam Rosenior. Le président du RC Strasbourg s’opposerait toutefois à Behdad Eghbali, milliardaire irano-américain, qui disposerait du dernier mot dans ce dossier. C’est d’ailleurs ce dernier qui avait fait venir Rosenior à Strasbourg en 2024.
À noter que si Marc Keller ne parvenait pas à convaincre les parties concernées de laisser Rosenior en Alsace, il pourrait tout simplement présenter sa démission. Une perspective qui ne ferait qu’accentuer des tensions déjà très fortes à Strasbourg ces derniers mois.

Strasbourg : Marc Keller proche de la démission ?Strasbourg : Marc Keller proche de la démission ?
Le club a besoin de stabilité s’il veut jouer les premiers rôles en Ligue 1. La méthode Rosenior fonctionne bien en Alsace, et voir l’Anglais quitter le club en cours de saison serait un immense coup dur. La grogne pourrait d’ailleurs se faire de plus en plus entendre dans les prochaines semaines.
En attendant d’en savoir plus, Strasbourg se déplacera sur la pelouse de Nice ce samedi en Ligue 1. Un déplacement abordable sur le papier, mais qui n’a pas été préparé dans les meilleures conditions, l’entraîneur n’ayant peut-être plus totalement l’esprit tourné vers le projet alsacien.
