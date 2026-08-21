Coulibaly Capture d’écran 2026-08-21 à 10.13.45

Strasbourg s'offre officiellement Karim Koulibaly

RCSA21 août , 10:14
parCorentin Facy
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Joli coup du Racing Club de Strasbourg, qui s’est officiellement offert le défenseur central allemand Karim Koulibaly en provenance du Werder Brême. Le transfert est estimé à 20 millions d’euros.
« Né en 2007 à Oldenburg, Karim Coulibaly intègre le centre de formation d’Hambourg en mars 2018. Au sein du HSV, l’international U21 allemand évolue dans toutes les catégories de jeunes, jusqu’aux moins de 19 ans avant de s’engager en faveur du Werder Brême à l’été 2024. Sur les bords de la Weser, le défenseur central gaucher intègre l’équipe première à l’aube de la saison 2025-2026. Pour sa première saison en Bundesliga, Karim Coulibaly prend part à 27 rencontres (1 but) et participe activement au maintien du Werder dans l’élite allemande. L’ensemble du Club lui souhaite la bienvenue » écrit le club alsacien sur son site officiel ce vendredi.
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Liverpool fait perdre 45 ME au PSG avec Barcola

J'ai demandé une synthèse car j'allais pas te balancer tout le détail (pas envie de polluer le forum avec 200 lignes d'une IA ^^).

Le PSG vire Chevalier et Zabarnyi dans le money-time du mercato

Oui si on trouve un bon défenseur central

OL : Ouédraogo vendu 30 ME, les paris sont lancés

Vous ne comptez peut être pas les vendre avant qu'ils puissent jouer ? De toute façon , comme nos jeunes, ils rentreront progressivement dans l'équipe jusqu'à devenir pour la plus part titulaires indiscutables Allez les gones !

Liverpool fait perdre 45 ME au PSG avec Barcola

voila les trou du Q parisienne qui disaient il partira pour 170M il ne les vaut absolument pas donc 120 c'est plus son prix

OM : McCourt arrive à Marseille, il va prendre la parole

😂😂😂😂

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