Strasbourg s'offre officiellement Karim Koulibaly

Joli coup du Racing Club de Strasbourg, qui s’est officiellement offert le défenseur central allemand Karim Koulibaly en provenance du Werder Brême. Le transfert est estimé à 20 millions d’euros.

« Né en 2007 à Oldenburg, Karim Coulibaly intègre le centre de formation d’Hambourg en mars 2018. Au sein du HSV, l’international U21 allemand évolue dans toutes les catégories de jeunes, jusqu’aux moins de 19 ans avant de s’engager en faveur du Werder Brême à l’été 2024. Sur les bords de la Weser, le défenseur central gaucher intègre l’équipe première à l’aube de la saison 2025-2026. Pour sa première saison en Bundesliga, Karim Coulibaly prend part à 27 rencontres (1 but) et participe activement au maintien du Werder dans l’élite allemande. L’ensemble du Club lui souhaite la bienvenue » écrit le club alsacien sur son site officiel ce vendredi.