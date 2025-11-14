Strasbourg rompt le CDI de son boss du mercato

En poste depuis juillet dernier, Grégory Thil, arrivé en provenance du RC Lens, quitte déjà le Racing Club de Strasbourg.

Celui qui occupait en CDI le poste de responsable de la cellule de recrutement en Alsace va quitter le club d’un commun accord avec ses dirigeants selon L’Equipe. Le quotidien national précise que Thil avait été à l’origine de la venue d’un certain Khusanov à Lens, lequel avait été acheté 100.000 euros puis revendu 50 millions d’euros bonus compris à Manchester City. Il ne réalisera pas un tel exploit à Strasbourg puisque l’idylle aura donc été de très courte durée.