CdF : Strasbourg tape Monaco et file en quarts

Coupe de France05 févr. , 22:56
parAlexis Rose
8e de finale de la Coupe de France :
Stade de la Meinau.
Strasbourg - Monaco : 3-1.
Buts : Godo (7e), Enciso (55e, 61e) pour Strasbourg ; Biereth (58e) pour Monaco.
À l’issue d’un très joli match de football, le Racing Club de Strasbourg a dominé l’AS Monaco (3-1) pour valider sa qualification en quarts de finale de la Coupe de France.
Devant un public de la Meinau parfois timide, parfois bouillant, le Racing ouvrait rapidement la marque. Contre le cours du jeu, Godo trouvait effectivement le chemin des filets en premier de la tête après un énorme travail de Diego Moreira sur le côté droit et une remise de Panichelli (1-0 à la 7e). La suite de la première période était chaude, avec des grosses occasions de Panichelli (9e, 45e) ou Akliouche (36e), mais tout le monde rentrait aux vestiaires sur le score de 1-0.
Au retour de la mi-temps, le RCSA faisait vite le break avec un joli but d’Enciso, qui crochetait Kohn avant de conclure du gauche après une belle passe en profondeur de Barco (2-0 à la 55e). Une avance de courte durée pour Strasbourg, puisque Biereth redonnait espoir à Monaco en réduisant l’écart d’une frappe contrée (2-1 à la 58e). Mais le suspense ne durait pas bien longtemps, puisqu’Enciso renfonçait le clou quelques minutes plus tard. Profitant d’une glissade de Kehrer, le milieu offensif paraguayen plantait d’une frappe croisée (3-1 à la 61e). Un nouveau but qui suffisait au bonheur des Alsaciens, qui éliminent donc Monaco, l’un des favoris, pour se qualifier en quarts de finale.
Début mars, la bande de Gary O'Neil recevra donc le Stade Reims, ultime représentant de L2 et dernier finaliste, pour viser une place dans le dernier carré de cette Coupe de France.

Loading