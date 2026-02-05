RCSA : Chelsea est prévenu, Strasbourg demande 50 ME pour lui

Arrivé à Strasbourg l'été dernier en provenance d'Alavés, Joaquin Panichelli n'éternisera probablement pas en Alsace, lui qui a fait l'objet de nombreux renseignements en interne. Pour le laisser partir, BlueCo a fixé un prix démentiel.

L'été prochain risque très fortement de ressembler au dernier, du côté du RC Strasbourg . Sous l'impulsion de la grosse puissance financière de BlueCo, le pensionnaire de la Meinau a réalisé le plus gros mercato de son histoire avec un total de près de 120 millions d'euros dépensés. Une somme colossale qui s'explique notamment par les liens évidents avec Chelsea. Dans la très longue liste de recrues estivales se trouve notamment Joaquin Panichelli, arrivé dans l'anonymat du grand public. Au sortir d'une saison de haute facture (20 buts, 4 passes décisives en 40 matchs de D2 espagnole), l'Argentin a quitté Alavés contre un joli chèque de 17 millions d'euros. Une somme qui devrait très rapidement être remboursée, et même mieux… triplée.

Joaquin Panichelli vendu au bout d'un an ?

Quelques jours après la fermeture du mercato hivernale, la presse anglaise a fait quelques révélations sur le mois de janvier mouvementé de BlueCo. Et donc de Strasbourg. La BBC nous apprend en ce sens que Joaquin Panichelli a fait l'objet de nombreux renseignements concernant un éventuel transfert en toute fin de mercato hivernal. En guise de dissuasion, la direction strasbourgeoise a donné le prix colossal de 50 millions d'euros. L'objectif était indéniablement d'envoyer un signal fort sur le marché des transferts, tout en montrant que grâce à la capacité financière de BlueCo, Strasbourg est aujourd'hui en mesure de refuser des offres conséquentes pour ses joueurs.

Auteur de 11 buts en Ligue 1 cette saison, le deuxième meilleur buteur du championnat de France va sans aucun doute être au cœur d'un gros transfert l'été prochain. Pour rappel, il est encore sous contrat jusqu'en juin 2030 et il ne serait pas impossible que Chelsea distance tous les prétendants en l'envoyant de Strasbourg à Londres en toute décontraction.