RCSA : Chelsea est prévenu, Strasbourg demande 50 ME pour lui

RCSA05 févr. , 22:00
parQuentin Mallet
Arrivé à Strasbourg l'été dernier en provenance d'Alavés, Joaquin Panichelli n'éternisera probablement pas en Alsace, lui qui a fait l'objet de nombreux renseignements en interne. Pour le laisser partir, BlueCo a fixé un prix démentiel.
L'été prochain risque très fortement de ressembler au dernier, du côté du RC Strasbourg. Sous l'impulsion de la grosse puissance financière de BlueCo, le pensionnaire de la Meinau a réalisé le plus gros mercato de son histoire avec un total de près de 120 millions d'euros dépensés. Une somme colossale qui s'explique notamment par les liens évidents avec Chelsea. Dans la très longue liste de recrues estivales se trouve notamment Joaquin Panichelli, arrivé dans l'anonymat du grand public. Au sortir d'une saison de haute facture (20 buts, 4 passes décisives en 40 matchs de D2 espagnole), l'Argentin a quitté Alavés contre un joli chèque de 17 millions d'euros. Une somme qui devrait très rapidement être remboursée, et même mieux… triplée.

Joaquin Panichelli vendu au bout d'un an ?

Quelques jours après la fermeture du mercato hivernale, la presse anglaise a fait quelques révélations sur le mois de janvier mouvementé de BlueCo. Et donc de Strasbourg. La BBC nous apprend en ce sens que Joaquin Panichelli a fait l'objet de nombreux renseignements concernant un éventuel transfert en toute fin de mercato hivernal. En guise de dissuasion, la direction strasbourgeoise a donné le prix colossal de 50 millions d'euros. L'objectif était indéniablement d'envoyer un signal fort sur le marché des transferts, tout en montrant que grâce à la capacité financière de BlueCo, Strasbourg est aujourd'hui en mesure de refuser des offres conséquentes pour ses joueurs.
Auteur de 11 buts en Ligue 1 cette saison, le deuxième meilleur buteur du championnat de France va sans aucun doute être au cœur d'un gros transfert l'été prochain. Pour rappel, il est encore sous contrat jusqu'en juin 2030 et il ne serait pas impossible que Chelsea distance tous les prétendants en l'envoyant de Strasbourg à Londres en toute décontraction.
J. Panichelli

J. Panichelli

ArgentinaArgentine Âge 23 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts1
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa Conference League

2025/2026
Matchs6
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs20
Buts11
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

Lyon : Gomis n’est pas rancunier, il vote Aulas

Il avait bien niqué l'OL et on avait dû laisser filer Rémy à Monaco... C'est plutôt Papy Aulas qui lui en veut...

« Il va y avoir un souci à l’OL » : Daniel Riolo sonne l’alerte

Un problème ? Non au contraire ils devront se déchirer pour obtenir du temps de jeu, il nya pas de place acquise, pas de duc ou de baron. Et si on dure sur lzs 3 tableaux ca passera crème.

Il donne 30 ME à Longoria et remercie l’OM

Aulas a quitté Lyon en laissant une grosse dette a Lyon, la dette de Lyon elle date bien avant textor, Aulas c étais un bon président qui vous a mis dans la merde quand il a quitté Lyon

Il donne 30 ME à Longoria et remercie l’OM

Maintenant oui donc en tant que marseillais ne donne pas des leçons de gestion stp cest l’hôpital qui se fout de la charité

Il donne 30 ME à Longoria et remercie l’OM

Le meilleur modèle c'est Rennes, un centre de formation qui ramène le plus d argent

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

