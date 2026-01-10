ICONSPORT_281918_0001
Gary O'Neil

Strasbourg : Le nouvel entraîneur défie le PSG

RCSA10 janv. , 23:00
parMehdi Lunay
0
Gary O'Neil a réussi sa première sur le banc de Strasbourg. Les Alsaciens ont écrasé Avranches 6-0 en coupe de France. Une victoire loin d'être honorifique pour l'Anglais, lequel veut mettre la main sur le prestigieux trophée.
Gary O'Neil n'a pas eu le temps de s'acclimater au football français mais ce n'est pas si grave au final. L'entraîneur de 42 ans a connu des débuts parfaits avec Strasbourg. Pour son premier match sur le banc des Alsaciens, il devait négocier un déplacement à Avranches (N2) en 16e de finale de la coupe de France. Un match piège sans prolongation alors que l'Anglais ne connaît pas la ténacité des équipes amateures françaises. Finalement, le Racing a cartonné avec une victoire 6-0.

O'Neil vise la coupe...au minimum 

De quoi donner confiance au remplaçant de Liam Rosenior. Satisfait du niveau montré par ses joueurs samedi soir, Gary O'Neil a fixé des objectifs élevés pour la suite. Strasbourg doit aller chercher cette coupe de France mais pas seulement. Le technicien anglais entend performer sur les trois tableaux : Ligue 1, coupe de France et Ligue Conférence.
« On veut gagner la Coupe de France, la Ligue Conférence et terminer le plus haut possible en Championnat », a t-il lâché auprès de L'Equipe après la rencontre à Avranches. Une ambition légitime en Ligue Conférence puisque Strasbourg a terminé en tête de la phase de ligue, battant notamment Crystal Palace. La tâche sera plus complexe sur le sol national avec le Paris Saint-Germain. Depuis l'arrivée de Luis Enrique, les Parisiens ne lâchent plus aucun trophée français. Les Marseillais en ont fait la douloureuse expérience jeudi au Koweït.
0
Articles Recommandés
CAN
CAN 2025

CAN 2025 : Programme et résultats des demi-finales

ICONSPORT_281927_0048
Premier League

Ang : Chelsea en balade pour les débuts de Rosenior

ICONSPORT_281111_0097
OM

Abdelli éliminé, l'énorme clin d'œil à l'OM

Fil Info

10 janv. , 23:30
CAN 2025 : Programme et résultats des demi-finales
10 janv. , 23:00
Ang : Chelsea en balade pour les débuts de Rosenior
10 janv. , 22:30
Abdelli éliminé, l'énorme clin d'œil à l'OM
10 janv. , 22:10
Cherki a trahi l’OL, l’incroyable anecdote
10 janv. , 21:55
CAN 2025 : Programme et résultats des quarts de finale
10 janv. , 21:54
CAN 2025 : L'Egypte écœure la Côte d'Ivoire
10 janv. , 21:30
OM : Robinio Vaz viré, la Roma rétablit la vérité
10 janv. , 21:00
Pierre Ménès prévient, le PSG va se prendre une claque

Derniers commentaires

Pierre Ménès prévient, le PSG va se prendre une claque

On sait aussi que les équipes de LE montent en puissance au bon moment. On se retrouve avec une effectif qui a largement tourné en 1ere partie de saison, sans prépa, qui comme tu dis très bien placé sur tous les tableaux, on va compter sur la fraicheur de Dembelé et Doué notamment. On peut faire confiance à LE pour optimiser son groupe. On a aussi un banc plus expérimenté et décisif.

Rennes fait pleurer l’OL, Habib Beye se justifie

Eric sybete garde kes kleenex pour ta branlette bi quotidienne,.on ne pleure rien a lien pour le coup. Avec vos titres avec toujours aussi peux d'imagination et de créativité,.enfin c'est pas prêt smde changer avec un boss de Foutre01 qui s'offre des pigiste a 2 franc six sous.

PSG : Ça va trop loin, Dembélé scandalise le Qatar

Ferme ta gueule imbécile rageux t ki ô football c 3 ki avance l'argent pour le Quatar on orè dit il a tt à fait raison dans sa démarche en demandant cette somme

Les arbitres dans la poche, le Maroc nargue les rageux

Wallid t 1 malhonnête en parlant de la sorte car c la strict vérité là tt le monde voit se ki se passe kan vous jouez y'a bcp de favoritisme envers vous

Le Nigéria maîtrise l’Algérie et rejoint le Maroc

Tes volontaires fautes sont aussi malignes que toi et tes différents com'. Tu t'attendais à ce que je te reprenne sur tes fautes peut-être ? Tu es bien trop intelligent pour moi. Je te laisse avec Calimeyraud, vous allez bien vous entendre.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading