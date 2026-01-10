CdF : Strasbourg puissance 6, les penalties sourient à Reims

16es de finale de la Coupe de France :

Avranches-Strasbourg 0-6

Hauts Lyonnais-Lorient 1-3

Istres-Laval 0-2

Le Puy Foot-Reims 0-0 (0-3 tab)

Pour la première de Gary O'Neil sur le banc de Strasbourg, le Racing était sans pitié avec Avranches. La formation de N2 était écrasée 0-6 sur sa pelouse. Lorient faisait le travail en l'emportant 3-1 sur la pelouse des Hauts Lyonnais (N3) avec un doublé de Bamba Dieng notamment. Laval (L2) faisait respecter la hiérarchie à Istres (N2) 2-0. Le match tendu de la soirée se disputait au Puy. Finaliste la saison passée, le Stade de Reims s'en sortait aux tirs au but (0 tab à 3) après un 0-0 dans le temps réglementaire. Le club de National avait déjà raté un penalty au cours de la rencontre.