Strasbourg cherche son coach en Premier League

En quête d’un nouveau coach pour compenser le départ inattendu de Gary O'Neil, le Racing Club de Strasbourg va probablement viser un autre entraîneur passé par le football anglais.

À quelques jours de la reprise, Strasbourg se retrouve sans coach pour débuter la préparation estivale. La faute au départ inattendu de Gary O'Neil. Vu que quelques jours après avoir clamé son amour pour le club alsacien, où il se voyait évoluer de longues saisons, l’entraîneur anglais de 43 ans a décidé de faire ses valises pour prendre la direction d’Ipswich Town.

Promu en Premier League pour la saison à venir, le club anglais a décidé de tout miser sur celui qui a emmené le Racing en demi-finales de la Conférence League et de la Coupe de France. Après avoir remplacé Liam Rosenior en janvier dernier, O'Neil a donc décidé de faire faux bond au club alsacien, qui se retrouve donc sans entraîneur.

« Thomas Frank dans le viseur de BlueCo »

Une situation délicate qui ne va pas durer bien longtemps, puisque les propriétaires de BlueCo sont actuellement en train de plancher sur le nom du futur remplaçant d’O'Neil, qui pourrait venir de Premier League. En effet, selon les informations de Mohamed Toubache-TER, le RCSA vise Thomas Frank. « Thomas Frank dans le viseur de BlueCo pour débarquer à Strasbourg… », explique l’insider sur ses réseaux sociaux.

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Une vraie belle piste pour le Racing, qui pourrait faire venir un entraîneur à la mode. Passé par de Brentford de 2018 à 2025, période lors de laquelle il avait réalisé de jolis résultats, le Danois avait franchi un gros cap en rejoignant Tottenham il y a un an. Mais après une première partie de saison compliquée, avec un bilan de 13 victoires, 11 nuls et 14 défaites, Frank avait été congédié en février dernier par les Spurs. À Strasbourg, le coach de 52 ans pourrait relancer sa carrière et s’ouvrir à terme les portes de Chelsea, sachant que BlueCo possède les deux clubs et a déjà fait passer un de leurs coachs du club de L1 au club de Premier League.