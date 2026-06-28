Thomas Frank

Strasbourg cherche son coach en Premier League

RCSA28 juin , 20:30
parAlexis Rose
0
Ajouter comme source préférée sur Google
En quête d’un nouveau coach pour compenser le départ inattendu de Gary O'Neil, le Racing Club de Strasbourg va probablement viser un autre entraîneur passé par le football anglais.
À quelques jours de la reprise, Strasbourg se retrouve sans coach pour débuter la préparation estivale. La faute au départ inattendu de Gary O'Neil. Vu que quelques jours après avoir clamé son amour pour le club alsacien, où il se voyait évoluer de longues saisons, l’entraîneur anglais de 43 ans a décidé de faire ses valises pour prendre la direction d’Ipswich Town.

Lire aussi

RCSA : O’Neil s’en va, BlueCo a encore frappéRCSA : O’Neil s’en va, BlueCo a encore frappé
Promu en Premier League pour la saison à venir, le club anglais a décidé de tout miser sur celui qui a emmené le Racing en demi-finales de la Conférence League et de la Coupe de France. Après avoir remplacé Liam Rosenior en janvier dernier, O'Neil a donc décidé de faire faux bond au club alsacien, qui se retrouve donc sans entraîneur.

« Thomas Frank dans le viseur de BlueCo »

Une situation délicate qui ne va pas durer bien longtemps, puisque les propriétaires de BlueCo sont actuellement en train de plancher sur le nom du futur remplaçant d’O'Neil, qui pourrait venir de Premier League. En effet, selon les informations de Mohamed Toubache-TER, le RCSA vise Thomas Frank. « Thomas Frank dans le viseur de BlueCo pour débarquer à Strasbourg… », explique l’insider sur ses réseaux sociaux.

Lire aussi

Tottenham vire Thomas FrankTottenham vire Thomas Frank
Une vraie belle piste pour le Racing, qui pourrait faire venir un entraîneur à la mode. Passé par de Brentford de 2018 à 2025, période lors de laquelle il avait réalisé de jolis résultats, le Danois avait franchi un gros cap en rejoignant Tottenham il y a un an. Mais après une première partie de saison compliquée, avec un bilan de 13 victoires, 11 nuls et 14 défaites, Frank avait été congédié en février dernier par les Spurs. À Strasbourg, le coach de 52 ans pourrait relancer sa carrière et s’ouvrir à terme les portes de Chelsea, sachant que BlueCo possède les deux clubs et a déjà fait passer un de leurs coachs du club de L1 au club de Premier League.
Articles Recommandés
ICONSPORT_197307_0076
OM

OM : Le mercato à la sauce Lorenzi, c'est direction Brest

ICONSPORT_369036_0006
Mondial 2026

Corée du Sud : Le sélectionneur démissionne

ICONSPORT_367606_0039
Mercato

MLS : Lewandowski rejoint Chicago

ICONSPORT_369092_0214
Mondial 2026

Afrique du Sud - Canada : les compos (21h00 sur M6 et beIN Sports 1)

Fil Info

28 juin , 20:10
OM : Le mercato à la sauce Lorenzi, c'est direction Brest
28 juin , 20:00
Corée du Sud : Le sélectionneur démissionne
28 juin , 19:50
MLS : Lewandowski rejoint Chicago
28 juin , 19:39
Afrique du Sud - Canada : les compos (21h00 sur M6 et beIN Sports 1)
28 juin , 19:30
Akliouche file au PSG, la réponse forte de Monaco
28 juin , 19:00
Thorgan Hazard à Lens, son contrat déjà signé
28 juin , 18:30
« Le PSG va assommer le football », son mercato effraie l'Europe
28 juin , 18:00
OM : Greenwood tourne le dos à Rome, il a trouvé mieux
28 juin , 17:30
L’OL a un maillon faible, un recrutement en urgence est demandé

Derniers commentaires

« Le PSG va assommer le football », son mercato effraie l'Europe

Excellent exemple de City qui a écrasé la PL et puis 1 seule saison la LDC avant d'en disparaitre.

OM : Un joueur vraiment intransférable existe à Marseille

En même temps, après être passé par la Bulgarie ou la 2eme division belge…il se dit que marseille, c est toujours mieux et que c est sûrement le max qu il puisse viser pour le moment

« Le PSG va assommer le football », son mercato effraie l'Europe

La saison de l'Om se joue bien sûr 5-6 matchs entre août et septembre.

OM : Greenwood tourne le dos à Rome, il a trouvé mieux

Dsl et bonne soirée ⭐️⭐️😘

OM : Greenwood tourne le dos à Rome, il a trouvé mieux

Hors sujet...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading