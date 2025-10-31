ICONSPORT_233490_0015

Strasbourg annonce son nouveau directeur sportif

RCSA31 oct. , 18:49
parCorentin Facy
0
Dans un communiqué officiel publié ce vendredi, le Racing Club de Strasbourg annonce l’arrivée de David Weir au poste de directeur sportif. 
« L’arrivée d’un directeur sportif reconnu s’inscrit dans la volonté du Racing de renforcer la structuration de son pôle sportif. Avant de prendre ses fonctions à Strasbourg, David Weir occupait jusqu’à septembre dernier le poste de Directeur technique de Brighton & Hove Albion, où il a contribué à la mise en place d’une organisation performante. Ancien défenseur international écossais (69 sélections, plus de 600 matchs professionnels, notamment à Everton et aux Glasgow Rangers), il a mené une carrière exemplaire avant de se reconvertir avec succès dans la direction technique et sportive. Cette arrivée vise à soutenir la progression du Racing avec cohérence et ambition » écrit le Racing Club de Strasbourg sur son site officiel. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275427_0067
OL

L'OL a payé 7,5ME pour le buteur idéal

ICONSPORT_274852_0178
PSG

Dembélé au repos, le PSG n'est pas serein

ICONSPORT_272416_0206
OM

OM : Greenwood au cœur d’un deal à 100 millions d'euros

Fil Info

19:20
L'OL a payé 7,5ME pour le buteur idéal
19:00
Dembélé au repos, le PSG n'est pas serein
18:40
OM : Greenwood au cœur d’un deal à 100 millions d'euros
18:20
L’OL va récupérer Bassila grâce à Aulas
18:00
27 ans que le Maroc attend ça, le PSG intervient
17:30
Ligue1+ sur Canal+, vers un énorme rebondissement ?
17:00
OM : Mauvaise nouvelle pour Bilal Nadir
17:00
Le Real généreux avec l'OL, Michele Kang croise les doigts

Derniers commentaires

OM : Greenwood au cœur d’un deal à 100 millions d'euros

Ouais, je regardais aussi pour ça, c'est pas clairement énoncé mais "le club formateur de Mason Greenwood avait conservé 50% de ses droits au moment de son transfert à l’Olympique de Marseille." Le "au moment de son transfert" ouvre la porte a l'info

OM : Greenwood au cœur d’un deal à 100 millions d'euros

Vous n'allez jamais comprendre que l'om a désormais 60% de ses droits. Continuez a ecrire 50%

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Ce que DONNARUMA faisait de points en plus équivaut grosso modo à ce que CHEVALIER fait de points en moins,la différence est là.

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Drogué

Trop arrogant, l’OL s’est pris pour le PSG

Surtout que l'on ne sait pas jouer à 10... L'année dernière vs Manchester. Cette année vs Rennes et le PFC (malgré qu'ils étaient à 10 7mn apres) Et perso, je ne lui en veux pas meme si ça fait chier, Fallait faire ces changements, :on repart avec 1 pt malgré tout. Tout le monde gueule car on n'a pas de banc mais accuse Fonseca .. C'est cocasse.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

Loading