Strasbourg annonce son nouveau directeur sportif

Dans un communiqué officiel publié ce vendredi, le Racing Club de Strasbourg annonce l’arrivée de David Weir au poste de directeur sportif.

« L’arrivée d’un directeur sportif reconnu s’inscrit dans la volonté du Racing de renforcer la structuration de son pôle sportif. Avant de prendre ses fonctions à Strasbourg, David Weir occupait jusqu’à septembre dernier le poste de Directeur technique de Brighton & Hove Albion, où il a contribué à la mise en place d’une organisation performante. Ancien défenseur international écossais (69 sélections, plus de 600 matchs professionnels, notamment à Everton et aux Glasgow Rangers), il a mené une carrière exemplaire avant de se reconvertir avec succès dans la direction technique et sportive. Cette arrivée vise à soutenir la progression du Racing avec cohérence et ambition » écrit le Racing Club de Strasbourg sur son site officiel.