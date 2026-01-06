ICONSPORT_281203_0167

Rosenior signe à Chelsea et s’explique

RCSA06 janv. , 9:40
parGuillaume Conte
1
Entraineur de Strasbourg, Liam Rosenior a signé son contrat avec Chelsea, dont il sera officiellement l’entraineur dans les prochaines heures, affirme la presse anglaise. Le technicien anglais va tout de même s’expliquer sur sa situation devant les médias, ce mardi en Alsace, dans une conférence de presse forcément très attendue.
« C’est une opportunité incroyable dans un club incroyable, le champion du monde. Je ne pouvais pas refuser. Et je peux revenir à la maison, voir mes enfants, j’ai fait un sacrifice en m’éloignant d’eux. Cette opportunité, je ne peux pas la laisser passer », a assuré Liam Rosenior. 
En attendant, les Londoniens se préparent à accueillir Rosenior, qui sera en charge de son premier match avec Chelsea à l’occasion du match de Coupe d’Angleterre contre Charlton, le 10 janvier prochain. 
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_281413_0018
Mercato

L'OM et l'OL avec Abdelli, le coup de poker

ICONSPORT_259253_0019
PSG

PSG : Beraldo à Nantes, le coup de folie de Kita

ICONSPORT_280510_0150
OM

OM : De Zerbi à MU, l'Angleterre l'annonce

Fil Info

06 janv. , 10:30
L'OM et l'OL avec Abdelli, le coup de poker
06 janv. , 10:00
PSG : Beraldo à Nantes, le coup de folie de Kita
06 janv. , 9:40
OM : De Zerbi à MU, l'Angleterre l'annonce
06 janv. , 9:20
« Un foutage de gueule », Rosenior scandalise Strasbourg
06 janv. , 9:00
Esp : Le Barça double l'Inter et s'offre Cancelo
06 janv. , 9:00
Le Real trouve mieux que Vitinha, le PSG jubile
06 janv. , 8:40
OL : Un deuxième madrilène arrive après Endrick
06 janv. , 8:20
PSG : Dembélé, Hakimi, il annonce un mercato de feu

Derniers commentaires

Zabarnyi fait peur, le PSG ne panique pas

Pour l'instant il ne confirme pas la réputation qu'il avait.Il a du mal à se positionner ,il est souvent pris en profondeur, il fait des bourdes .on attend de voir d'ici la fin de saison mais on se posera la question d'un départ s'il ne gomme pas ses insuffisances

« Un foutage de gueule », Rosenior scandalise Strasbourg

N'importe quoi sans chelsea il serai en ligue 2 c'est eux qui ramène des jeune joueur à fort potentiel.

Trophée des champions, le PSG annule tout

payer 800 euros pour aller si loin voir le PSG jouer contre des brêles, non merci

PSG : Dembélé, Hakimi, il annonce un mercato de feu

le laisser partir!Et pourquoi? Il est le meilleur à son poste.On doit le garder il est trop précieux

Le Real trouve mieux que Vitinha, le PSG jubile

les mecs inventent sans cesse de pures conneries.meilleur que Vitinha ,c'est à se tordre de rire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading