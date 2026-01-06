Rosenior signe à Chelsea et s’explique

Pour l'instant il ne confirme pas la réputation qu'il avait.Il a du mal à se positionner ,il est souvent pris en profondeur, il fait des bourdes .on attend de voir d'ici la fin de saison mais on se posera la question d'un départ s'il ne gomme pas ses insuffisances
N'importe quoi sans chelsea il serai en ligue 2 c'est eux qui ramène des jeune joueur à fort potentiel.
payer 800 euros pour aller si loin voir le PSG jouer contre des brêles, non merci
le laisser partir!Et pourquoi? Il est le meilleur à son poste.On doit le garder il est trop précieux
les mecs inventent sans cesse de pures conneries.meilleur que Vitinha ,c'est à se tordre de rire
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
