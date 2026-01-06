Rosenior signe à Chelsea et s’explique

Entraineur de Strasbourg, Liam Rosenior a signé son contrat avec Chelsea, dont il sera officiellement l’entraineur dans les prochaines heures, affirme la presse anglaise. Le technicien anglais va tout de même s’expliquer sur sa situation devant les médias, ce mardi en Alsace, dans une conférence de presse forcément très attendue.

« C’est une opportunité incroyable dans un club incroyable, le champion du monde. Je ne pouvais pas refuser. Et je peux revenir à la maison, voir mes enfants, j’ai fait un sacrifice en m’éloignant d’eux. Cette opportunité, je ne peux pas la laisser passer », a assuré Liam Rosenior.

En attendant, les Londoniens se préparent à accueillir Rosenior, qui sera en charge de son premier match avec Chelsea à l’occasion du match de Coupe d’Angleterre contre Charlton, le 10 janvier prochain.