ICONSPORT_359780_0095

3-0 à la mi-temps, l’effet Franck Haise est terrible

Rennes22 févr. , 15:50
parGuillaume Conte
3
Après sa victoire face au Paris SG, le Stade Rennais était attendu ce dimanche à Auxerre. Franck Haise, tout juste arrivé sur le banc de touche après la victoire face au champion d’Europe, n’a pas bouleversé l’équipe pour sa première. Mais le résultat est impressionnant avec trois buts d’avance à la pause. Mahdi Camara est notamment intenable avec un doublé qui met les Bretons en position de force avec trois buts d’avance à la mi-temps. Si le succès rennais devait se confirmer, le club « rouge et noir » reviendrait à trois points de l’OM, l’actuel 4e.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_297546_0233
RCSA

Ce joueur trop nerveux avant de jouer l’OL

ICONSPORT_339026_0015
OM

Transfert à 20 ME, l'OM n'a plus envie de payer

ICONSPORT_359780_0131
Ligue 1

L1 : Rennes écrase Auxerre et revient sur l'OM

ICONSPORT_356158_0014
ASSE

Merci Montanier, l'ASSE attendant ça depuis 9 ans

Fil Info

22 févr. , 18:00
Ce joueur trop nerveux avant de jouer l’OL
22 févr. , 17:30
Transfert à 20 ME, l'OM n'a plus envie de payer
22 févr. , 16:57
L1 : Rennes écrase Auxerre et revient sur l'OM
22 févr. , 16:50
Merci Montanier, l'ASSE attendant ça depuis 9 ans
22 févr. , 16:30
Nantes - Le Havre : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)
22 févr. , 16:30
La sanction va tomber, l'OL est bien content
22 févr. , 16:19
Tottenham - Arsenal : Les compositions (17h30 sur Canal+ Foot)
22 févr. , 16:10
PSG : Chevalier victime d'une injustice, c'est prouvé

Derniers commentaires

OL : 45ME, une offre folle pour Sulc

Sulc a été repéré grâce à la data mais pas les binaires connues des journalistes et footix. C'est un peu plus recherché que ça.

OM : Le roi du mercato mis sur le bucher

Une saison est un marathon, et oui.

L1 : Rennes écrase Auxerre et revient sur l'OM

Esteban continu son chemin, 12 buts cette année tranquillement sans faire de bruit comme en U17 quand il avait remplacé Georges Mikautadze

OM : Le roi du mercato mis sur le bucher

Au contraire, une victoire, des bourgeois et ça relance, le suspense pour la fin de saison…🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : Le roi du mercato mis sur le bucher

Et nous on b*ise ta reum

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
3723107637352
6
LOSC Lille
3422104835314
7
Monaco
3423104938362
8
Strasbourg
312294936297
9
Toulouse
312387833276
10
Lorient
31228772933-4
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Paris
232358102740-13
15
Nice
232265112740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132334162252-30

Loading