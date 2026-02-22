3-0 à la mi-temps, l’effet Franck Haise est terrible

Après sa victoire face au Paris SG, le Stade Rennais était attendu ce dimanche à Auxerre. Franck Haise, tout juste arrivé sur le banc de touche après la victoire face au champion d’Europe, n’a pas bouleversé l’équipe pour sa première. Mais le résultat est impressionnant avec trois buts d’avance à la pause. Mahdi Camara est notamment intenable avec un doublé qui met les Bretons en position de force avec trois buts d’avance à la mi-temps. Si le succès rennais devait se confirmer, le club « rouge et noir » reviendrait à trois points de l’OM, l’actuel 4e.