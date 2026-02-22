ICONSPORT_285236_0385
Geronimo Rulli

OM : Rulli la passoire, les chiffres sont terribles

OM22 févr. , 14:30
parMehdi Lunay
2
Très solide la saison dernière, Geronimo Rulli est très friable avec l'OM depuis plusieurs semaines. Encore battu deux fois à Brest vendredi soir, le portier argentin possède des statistiques très inquiétantes en 2026.
On dit souvent qu'une équipe n'a besoin que d'un bon attaquant et d'un bon gardien pour performer. L'Olympique de Marseille peut donc être inquiet. Si Mason Greenwood réalise une bonne saison et est actuellement le meilleur buteur de Ligue 1, Geronimo Rulli n'est plus très solide dans les cages. Considéré comme le meilleur gardien du championnat la saison passée malgré la perte du trophée UNFP du poste, l'Argentin enchaîne les erreurs et les approximations cette saison.

Rulli a pris 17 buts en un mois et demi

Les critiques se sont abattues sur lui et sont parvenues jusqu'aux oreilles de Roberto de Zerbi. L'entraîneur italien avait écarté son portier titulaire pour le classique contre le PSG, lui préférant Jeffrey de Lange. Le remplacement du technicien transalpin par Habib Beye devait donner du répit à Rulli. Cependant, sa méforme persiste et il encaisse encore trop de buts. Le Brestois Ludovic Ajorque l'a trompé deux fois vendredi, de quoi faire gonfler les statistiques négatives du gardien.
Le site Foot Marseille rappelle que Geronimo Rulli en est déjà à 17 buts encaissés en 2026. Un chiffre terrible sachant que le PSG n'a encaissé que 19 buts sur la saison actuelle en comparaison. Le compte X StatsduFoot en rajoute une couche, précisant que l'Argentin a encaissé deux buts sur un même match pour la septième fois sur les 8 derniers matchs. Si les défenseurs phocéens doivent aussi rendre des comptes sur cette affaire, force est de constater que Geronimo Rulli n'est quasiment plus décisif avec l'Olympique de Marseille.
G. Rulli

G. Rulli

ArgentinaArgentine Âge 33 Gardien

Coupe de France

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs19
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Derniers commentaires

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

piouuuu! Si ton cerveau ne te le permet pas, utilise l’IA. Sérieux, fais un effort, c’est du niveau CP. T' es lamentable. et le Ramadan lol. tu me connais bien dis donc. t es un cretin ou un raciste. l un ou l autre.... on sait que c est toi

OM : Rulli la passoire, les chiffres sont terribles

merci! mais ca fait du buzz c est le principal pour eux

OM : Hojbjerg a triché, Marseille va le virer

ah bon t as des news? car la Juve le voulait en hiver.et il n a pas voulu partir. donc occupes toi de ton club champion t es a chaque fois a coté de la plaque....

OM : Hojbjerg a triché, Marseille va le virer

t es en bout de course champion. c ets tt ce que t as? eh ben ça vole pas haut

OM : Hojbjerg a triché, Marseille va le virer

pas de vie?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Monaco
3423104938362
7
Rennes
34229763435-1
8
Strasbourg
312294936297
9
Toulouse
312387833276
10
Lorient
31228772933-4
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Paris
232358102740-13
15
Nice
232265112740-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132334162252-30

