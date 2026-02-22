OM : Rulli la passoire, les chiffres sont terribles

Très solide la saison dernière, Geronimo Rulli est très friable avec l'OM depuis plusieurs semaines. Encore battu deux fois à Brest vendredi soir, le portier argentin possède des statistiques très inquiétantes en 2026.

On dit souvent qu'une équipe n'a besoin que d'un bon attaquant et d'un bon gardien pour performer. L' Olympique de Marseille peut donc être inquiet. Si Mason Greenwood réalise une bonne saison et est actuellement le meilleur buteur de Ligue 1 , Geronimo Rulli n'est plus très solide dans les cages. Considéré comme le meilleur gardien du championnat la saison passée malgré la perte du trophée UNFP du poste, l'Argentin enchaîne les erreurs et les approximations cette saison.

Rulli a pris 17 buts en un mois et demi

Les critiques se sont abattues sur lui et sont parvenues jusqu'aux oreilles de Roberto de Zerbi. L'entraîneur italien avait écarté son portier titulaire pour le classique contre le PSG, lui préférant Jeffrey de Lange. Le remplacement du technicien transalpin par Habib Beye devait donner du répit à Rulli. Cependant, sa méforme persiste et il encaisse encore trop de buts. Le Brestois Ludovic Ajorque l'a trompé deux fois vendredi, de quoi faire gonfler les statistiques négatives du gardien.

Le site Foot Marseille rappelle que Geronimo Rulli en est déjà à 17 buts encaissés en 2026. Un chiffre terrible sachant que le PSG n'a encaissé que 19 buts sur la saison actuelle en comparaison. Le compte X StatsduFoot en rajoute une couche, précisant que l'Argentin a encaissé deux buts sur un même match pour la septième fois sur les 8 derniers matchs. Si les défenseurs phocéens doivent aussi rendre des comptes sur cette affaire, force est de constater que Geronimo Rulli n'est quasiment plus décisif avec l'Olympique de Marseille.