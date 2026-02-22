Après une nouvelle défaite à Brest ce vendredi en ouverture de la 23e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est plongé dans un doute constant. Physiquement, les hommes d’Habib Beye sont émoussés. Les explications remontent à la période estivale.

Marseille s’attend à une semaine sous pression. Défait pour la première d’Habib Beye à Brest vendredi dernier, l’ OM tourne désormais la tête vers l’Olympico. Une réception de l’OL qui s’annonce tendue. La victoire est plus qu’obligatoire pour relancer la machine et tenter de sauver la fin de la saison. Émoussé, le groupe marseillais a pris l’eau du côté de Francis le Blé. Les observateurs tentent de trouver des explications. Physiquement, l’effectif olympien est déjà bien entamé.

L'OM est émoussé, l’été remis en cause

« Il faut qu’on soit plus fort dans notre densité athlétique, avoir plus de vitesse dans les transitions pour déstabiliser l’adversaire, » a expliqué Habib Beye en conférence de presse après la rencontre contre Brest vendredi soir. Le nouvel entraîneur de l’OM reconnaît que son équipe court moins que les autres. L’ancien technicien du Stade Rennais l’a confié : l’un de ses objectifs est d’augmenter le curseur physique de ses joueurs. En interne, certains estiment que la gestion du mercato estival en août 2025 est l’une des causes des carences physiques de l’OM.

« Ces carences, ou "faiblesses", sont reconnues, assumées. Plusieurs pointent la préparation estivale, réalisée avec la moitié de l’effectif actuel (la faute à des opérations trop nombreuses et tardives l’été passé), qui n’a pas forgé des Olympiens aptes à répondre aux attentes de De Zerbi, » révèle le média La Provence ce dimanche. Une référence aux nombreux départs et au recrutement souvent tardif, avec des dernières journées de mercato agités à Marseille. Une spécialité de Longoria, mais qui empêche de bien préparer la saison.

L’Olympique de Marseille va donc devoir trouver un second souffle pour sauver sa deuxième partie de saison. Le club de la cité phocéenne peut se retrouver dimanche soir à huit points de la troisième place en cas de victoire de l’OL à Strasbourg.