OM : Le roi du mercato mis sur le bucher

Après une nouvelle défaite à Brest ce vendredi en ouverture
de la 23e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est plongé dans un doute
constant. Physiquement, les hommes d’Habib Beye sont émoussés. Les explications
remontent à la période estivale.
Marseille s’attend à une semaine sous pression. Défait pour
la première d’Habib Beye à Brest vendredi dernier, l’OM
tourne désormais la
tête vers l’Olympico. Une réception de l’OL qui s’annonce tendue. La victoire
est plus qu’obligatoire pour relancer la machine et tenter de sauver la fin de
la saison. Émoussé, le groupe marseillais a pris l’eau du côté de Francis le
Blé. Les observateurs tentent de trouver des explications. Physiquement,
l’effectif olympien est déjà bien entamé.
L'OM est émoussé, l’été remis en cause
« Il faut qu’on soit plus fort dans notre densité athlétique,
avoir plus de vitesse dans les transitions pour déstabiliser l’adversaire, » a
expliqué Habib Beye en conférence de presse après la rencontre contre Brest
vendredi soir. Le nouvel entraîneur de l’OM reconnaît que son équipe court
moins que les autres. L’ancien technicien du Stade Rennais l’a confié : l’un de ses
objectifs est d’augmenter le curseur physique de ses joueurs. En interne,
certains estiment que la gestion du mercato estival en août 2025 est l’une des
causes des carences physiques de l’OM.
« Ces carences, ou
"faiblesses", sont reconnues, assumées. Plusieurs pointent la
préparation estivale, réalisée avec la moitié de l’effectif actuel (la faute à
des opérations trop nombreuses et tardives l’été passé), qui n’a pas forgé des
Olympiens aptes à répondre aux attentes de De Zerbi, » révèle le média La
Provence ce dimanche. Une référence aux nombreux départs et au recrutement souvent tardif, avec des dernières journées de mercato agités à Marseille. Une spécialité de Longoria, mais qui empêche de bien préparer la saison.
L’Olympique de Marseille va donc devoir trouver un second
souffle pour sauver sa deuxième partie de saison. Le club de la cité phocéenne
peut se retrouver dimanche soir à huit points de la troisième place en cas de
victoire de l’OL à Strasbourg.