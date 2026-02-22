ICONSPORT_351423_0016

PSG : Paris s'invite dans un deal à 57 millions

PSG22 févr. , 15:00
par Nathan Hanini
0
Courtisé par de nombreux clubs de Premier League. Le jeune Mateus Mané a le choix pour sa future destination en cas de départ de Wolverhampton. Mais désormais, le Paris Saint-Germain pointe le bout de son nez dans le dossier.
Il est l’un des joueurs les plus suivis en Angleterre, Mateus Mané sera l’un des dossiers chauds de l’été. L’international U18 anglais de Wolverhampton est suivi par plus d’une dizaine de clubs à travers l’Europe. Intégré au sein de l’équipe première des Wolves depuis début novembre, le natif de Barreiro (Portugal) s’est fait une place au sein du onze de Rob Edwards. Mateus Mané a enchaîné 10 titularisations consécutives en Premier League. Lanterne rouge du championnat, Wolverhampton s’attend à perdre son grand espoir en fin de saison. Plusieurs clubs anglais suivent le dossier, mais du côté de l’hexagone, le Paris Saint-Germain s’immisce petit à petit.

Mateus Mané, l’Europe le regarde

Selon Team Talk, la bataille sera rude cet été pour tenter de signer Mateus Mané. Le club de Molineux en demande 57 millions d’euros selon Mark Brus. De son côté Team Talk fait état de sept clubs de Premier League dont Liverpool ou encore Manchester City. En Allemagne, le RB Leipzig et Dortmund suivent également le joueur.
Mais les médias anglais révèlent que le PSG a son rôle à jouer. « Des sources confirment que le PSG, champion d'Europe, s'est joint à la course, son équipe de recrutement ayant observé Mané à plusieurs reprises depuis janvier, » écrit Team Talk. Le joueur ne s'est pour l’instant pas exprimé sur son avenir, mais la presse anglaise explique qu’il est satisfait de son temps de jeu du côté des Wolves. « Du point de vue du joueur, certaines sources indiquent qu'il est très satisfait de la façon dont les choses ont évolué ces derniers mois et qu'il n'est pas pressé de quitter Molineux, » explique Team Talk. Désormais les prétendants de Mateus Mané ont quelques mois pour le convaincre.
M. Mané

M. Mané

PortugalPortugal Âge 18 Milieu

Premier League

2025/2026
Matchs17
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

OL : 45ME, une offre folle pour Sulc

Sulc a été repéré grâce à la data mais pas les binaires connues des journalistes et footix. C'est un peu plus recherché que ça.

OM : Le roi du mercato mis sur le bucher

Une saison est un marathon, et oui.

L1 : Rennes écrase Auxerre et revient sur l'OM

Esteban continu son chemin, 12 buts cette année tranquillement sans faire de bruit comme en U17 quand il avait remplacé Georges Mikautadze

OM : Le roi du mercato mis sur le bucher

Au contraire, une victoire, des bourgeois et ça relance, le suspense pour la fin de saison…🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : Le roi du mercato mis sur le bucher

Et nous on b*ise ta reum

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
3723107637352
6
LOSC Lille
3422104835314
7
Monaco
3423104938362
8
Strasbourg
312294936297
9
Toulouse
312387833276
10
Lorient
31228772933-4
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Paris
232358102740-13
15
Nice
232265112740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132334162252-30

