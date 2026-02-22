PSG : Paris s'invite dans un deal à 57 millions

Courtisé par de nombreux clubs de Premier League. Le jeune Mateus Mané a le choix pour sa future destination en cas de départ de Wolverhampton. Mais désormais, le Paris Saint-Germain pointe le bout de son nez dans le dossier.

Il est l’un des joueurs les plus suivis en Angleterre, Mateus Mané sera l’un des dossiers chauds de l’été. L’international U18 anglais de Wolverhampton est suivi par plus d’une dizaine de clubs à travers l’Europe. Intégré au sein de l’équipe première des Wolves depuis début novembre, le natif de Barreiro (Portugal) s’est fait une place au sein du onze de Rob Edwards. Mateus Mané a enchaîné 10 titularisations consécutives en Premier League. Lanterne rouge du championnat, Wolverhampton s’attend à perdre son grand espoir en fin de saison. Plusieurs clubs anglais suivent le dossier, mais du côté de l’hexagone, le Paris Saint-Germain s’immisce petit à petit.

Mateus Mané, l’Europe le regarde

Selon Team Talk, la bataille sera rude cet été pour tenter de signer Mateus Mané. Le club de Molineux en demande 57 millions d’euros selon Mark Brus. De son côté Team Talk fait état de sept clubs de Premier League dont Liverpool ou encore Manchester City. En Allemagne, le RB Leipzig et Dortmund suivent également le joueur.

Mais les médias anglais révèlent que le PSG a son rôle à jouer. « Des sources confirment que le PSG, champion d'Europe, s'est joint à la course, son équipe de recrutement ayant observé Mané à plusieurs reprises depuis janvier, » écrit Team Talk. Le joueur ne s'est pour l’instant pas exprimé sur son avenir, mais la presse anglaise explique qu’il est satisfait de son temps de jeu du côté des Wolves. « Du point de vue du joueur, certaines sources indiquent qu'il est très satisfait de la façon dont les choses ont évolué ces derniers mois et qu'il n'est pas pressé de quitter Molineux, » explique Team Talk. Désormais les prétendants de Mateus Mané ont quelques mois pour le convaincre.