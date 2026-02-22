ICONSPORT_351425_0038

Auxerre - Rennes : les compos (15h00 sur Ligue 1+)

Ligue 122 févr. , 14:02
parNathan Hanini
0
La composition de l'AJ Auxerre : Léon - Sy, Diomandé, Okoh, Akpa - Danois, Owusu, Ahamada - Mara, Sinayoko, Namaso
La composition du Stade Rennais : Samba - Nagida, Brassier, Rouault, Merlin - Rongier, Camara - Tamari, Szymanski, Nordin - Lepaul

Ligue 1

22 février 2026 à 15:00
Auxerre
15:00
Rennes
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_285236_0385
OM

OM : Rulli la passoire, les chiffres sont terribles

ICONSPORT_339202_0470
Paris FC

Le Paris FC ressuscite le PSG de Canal+

ICONSPORT_352509_0199
OM

OM : De Zerbi a piégé Habib Beye

Fil Info

22 févr. , 14:30
OM : Rulli la passoire, les chiffres sont terribles
22 févr. , 14:00
Le Paris FC ressuscite le PSG de Canal+
22 févr. , 13:30
OM : De Zerbi a piégé Habib Beye
22 févr. , 13:00
PSG : Dro Fernandez est choqué par la Ligue 1
22 févr. , 12:40
OL : Federico Gatti à Lyon, il y a du nouveau
22 févr. , 12:20
PSG : Un joueur à 54ME pour remplacer Zabarnyi
22 févr. , 12:00
OM : Hojbjerg a triché, Marseille va le virer
22 févr. , 11:30
Kylian Mbappé à 70%, Madrid s'inquiète

Derniers commentaires

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

piouuuu! Si ton cerveau ne te le permet pas, utilise l’IA. Sérieux, fais un effort, c’est du niveau CP. T' es lamentable. et le Ramadan lol. tu me connais bien dis donc. t es un cretin ou un raciste. l un ou l autre.... on sait que c est toi

OM : Rulli la passoire, les chiffres sont terribles

merci! mais ca fait du buzz c est le principal pour eux

OM : Hojbjerg a triché, Marseille va le virer

ah bon t as des news? car la Juve le voulait en hiver.et il n a pas voulu partir. donc occupes toi de ton club champion t es a chaque fois a coté de la plaque....

OM : Hojbjerg a triché, Marseille va le virer

t es en bout de course champion. c ets tt ce que t as? eh ben ça vole pas haut

OM : Hojbjerg a triché, Marseille va le virer

pas de vie?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Monaco
3423104938362
7
Rennes
34229763435-1
8
Strasbourg
312294936297
9
Toulouse
312387833276
10
Lorient
31228772933-4
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Paris
232358102740-13
15
Nice
232265112740-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132334162252-30

Loading