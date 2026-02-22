Auxerre - Rennes : les compos (15h00 sur Ligue 1+)

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

piouuuu! Si ton cerveau ne te le permet pas, utilise l’IA. Sérieux, fais un effort, c’est du niveau CP. T' es lamentable. et le Ramadan lol. tu me connais bien dis donc. t es un cretin ou un raciste. l un ou l autre.... on sait que c est toi