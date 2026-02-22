ICONSPORT_339202_0470
Antoine Arnault

Le Paris FC ressuscite le PSG de Canal+

Paris FC22 févr. , 14:00
parMehdi Lunay
0
Le couperet est tombé pour Stéphane Gilli. L'entraîneur du Paris FC va être limogé et remplacé par Antoine Kombouaré. Le Kanak va rejoindre un club très accueillant pour les anciens du PSG.
La claque 0-5 subie contre Lens aura été fatale à Stéphane Gilli. L'entraîneur du Paris FC n'a pas été sauvé par le point glané par ses troupes à Toulouse samedi soir (1-1). Même si son équipe a frôlé la victoire, son sort était scellé avant le match. Le technicien va être remplacé dès lundi par Antoine Kombouaré, lequel s'était déjà mis d'accord avec la direction du PFC. Après la fin de son aventure à Nantes l'été dernier, le Kanak reprend du service comme pompier de service.

Le Paris FC devient un second PSG

Kombouaré ne sera pas en terrain inconnu pour sa mission maintien. Dans l'effectif, il retrouvera son ancienne flèche nigériane du FC Nantes Moses Simon. Mais, c'est surtout en tribune officielle qu'il verra des têtes familières. En effet, l'ancien défenseur côtoiera chaque semaine Rai et Michel Denisot. Son ancien partenaire brésilien au PSG est ambassadeur du Paris FC. Son ex-président est quant à lui membre du conseil d'administration du 15e de Ligue 1.
La tonalité très PSG old-school du PFC donne des idées à l'animatrice Pia Clemens, grande supportrice des champions d'Europe 2025. « Oh woaw. Donc au PFC désormais il y a Raì, Denisot et Kombouaré… Bientôt Susic au coaching mental, Pauleta entraîneur des attaquants et Ronaldinho à la gestion de la buvette », a écrit sur X celle qui présente l'émission 100% PSG sur la radio Ici Paris Ile-de-France. Pas sûr toutefois que son projet soit suivi par Red Bull, arrivé dans la structure sportive du PFC pour donner une dimension internationale au recrutement.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_285236_0385
OM

OM : Rulli la passoire, les chiffres sont terribles

ICONSPORT_351425_0038
Ligue 1

Auxerre - Rennes : les compos (15h00 sur Ligue 1+)

ICONSPORT_352509_0199
OM

OM : De Zerbi a piégé Habib Beye

Fil Info

22 févr. , 14:30
OM : Rulli la passoire, les chiffres sont terribles
22 févr. , 14:02
Auxerre - Rennes : les compos (15h00 sur Ligue 1+)
22 févr. , 13:30
OM : De Zerbi a piégé Habib Beye
22 févr. , 13:00
PSG : Dro Fernandez est choqué par la Ligue 1
22 févr. , 12:40
OL : Federico Gatti à Lyon, il y a du nouveau
22 févr. , 12:20
PSG : Un joueur à 54ME pour remplacer Zabarnyi
22 févr. , 12:00
OM : Hojbjerg a triché, Marseille va le virer
22 févr. , 11:30
Kylian Mbappé à 70%, Madrid s'inquiète

Derniers commentaires

OL : Sulc n’a rien à envier à Greenwood, sauf les penalties

piouuuu! Si ton cerveau ne te le permet pas, utilise l’IA. Sérieux, fais un effort, c’est du niveau CP. T' es lamentable. et le Ramadan lol. tu me connais bien dis donc. t es un cretin ou un raciste. l un ou l autre.... on sait que c est toi

OM : Rulli la passoire, les chiffres sont terribles

merci! mais ca fait du buzz c est le principal pour eux

OM : Hojbjerg a triché, Marseille va le virer

ah bon t as des news? car la Juve le voulait en hiver.et il n a pas voulu partir. donc occupes toi de ton club champion t es a chaque fois a coté de la plaque....

OM : Hojbjerg a triché, Marseille va le virer

t es en bout de course champion. c ets tt ce que t as? eh ben ça vole pas haut

OM : Hojbjerg a triché, Marseille va le virer

pas de vie?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Monaco
3423104938362
7
Rennes
34229763435-1
8
Strasbourg
312294936297
9
Toulouse
312387833276
10
Lorient
31228772933-4
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Paris
232358102740-13
15
Nice
232265112740-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132334162252-30

Loading