Le Paris FC ressuscite le PSG de Canal+

Le couperet est tombé pour Stéphane Gilli. L'entraîneur du Paris FC va être limogé et remplacé par Antoine Kombouaré. Le Kanak va rejoindre un club très accueillant pour les anciens du PSG.

La claque 0-5 subie contre Lens aura été fatale à Stéphane Gilli. L'entraîneur du Paris FC n'a pas été sauvé par le point glané par ses troupes à Toulouse samedi soir (1-1). Même si son équipe a frôlé la victoire, son sort était scellé avant le match. Le technicien va être remplacé dès lundi par Antoine Kombouaré , lequel s'était déjà mis d'accord avec la direction du PFC. Après la fin de son aventure à Nantes l'été dernier, le Kanak reprend du service comme pompier de service.

Le Paris FC devient un second PSG

Kombouaré ne sera pas en terrain inconnu pour sa mission maintien. Dans l'effectif, il retrouvera son ancienne flèche nigériane du FC Nantes Moses Simon. Mais, c'est surtout en tribune officielle qu'il verra des têtes familières. En effet, l'ancien défenseur côtoiera chaque semaine Rai et Michel Denisot. Son ancien partenaire brésilien au PSG est ambassadeur du Paris FC. Son ex-président est quant à lui membre du conseil d'administration du 15e de Ligue 1.

La tonalité très PSG old-school du PFC donne des idées à l'animatrice Pia Clemens, grande supportrice des champions d'Europe 2025. « Oh woaw. Donc au PFC désormais il y a Raì, Denisot et Kombouaré… Bientôt Susic au coaching mental, Pauleta entraîneur des attaquants et Ronaldinho à la gestion de la buvette », a écrit sur X celle qui présente l'émission 100% PSG sur la radio Ici Paris Ile-de-France. Pas sûr toutefois que son projet soit suivi par Red Bull, arrivé dans la structure sportive du PFC pour donner une dimension internationale au recrutement.