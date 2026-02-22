PSG : Chevalier victime d'une injustice, c'est prouvé

Ce samedi soir, Matvey Safonov a enchaîné une quatrième titularisation consécutive en Ligue 1 depuis son retour de blessure. Le Russe a désormais pris les devants dans la concurrence face à Lucas Chevalier. Mais au niveau statistique, l’ancien portier de Krasnodar ne fait pas mieux que le Français en championnat.

Le Paris Saint-Germain a repris la tête de la Ligue 1 ce samedi soir après une victoire face à Metz (3-0). Assez tranquille durant toute la rencontre, Matvey Safonov a enchaîné une nouvelle titularisation dans les cages parisiennes. Le portier russe est en train de remporter son duel avec Lucas Chevalier et de devenir le titulaire. Le Russe a la confiance de Luis Enrique en championnat, mais également en Ligue des champions. Les deux portiers comptent le même nombre de matchs en 2026 (six chacun) mais Matvey Safonov a dû être écarté des terrains à cause d’une fracture de la main.

Chevalier devant Safonov à la statistique

Cependant en championnat, les statistiques ne plaident pas en faveur du Russe. Le spécialiste de la data, Data Scout a publié un comparatif des deux portiers parisiens en Ligue 1 depuis le début de la saison. Lucas Chevalier domine dans la plupart des données. Cependant, l’international français (une sélection) compte 17 rencontres de Ligue 1 contre six pour le Russe. Le pourcentage d’arrêt en Ligue 1 plaide en faveur de Lucas Chevalier (73% contre 67% pour Safonov).

L’ancien lillois domine également le Russe sur le plan du jeu au pied avec un meilleur pourcentage de précision sur les passes courtes, mais également sur le jeu long. Les statistiques du Français sont même au-dessus de celles de Gianluigi Donnarumma sur l’exercice précédent. Cependant, Luis Enrique a fait son choix et les erreurs de Lucas Chevalier depuis le début de saison ne doivent pas être oubliées. La Ligue des champions sera, comme souvent, le juge de paix de cette concurrence entre les deux hommes.