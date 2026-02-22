ICONSPORT_283585_0396 (1)

PSG : Chevalier victime d'une injustice, c'est prouvé

PSG22 févr. , 16:10
parNathan Hanini
3
Ce samedi soir, Matvey Safonov a enchaîné une quatrième titularisation consécutive en Ligue 1 depuis son retour de blessure. Le Russe a désormais pris les devants dans la concurrence face à Lucas Chevalier. Mais au niveau statistique, l’ancien portier de Krasnodar ne fait pas mieux que le Français en championnat.
Le Paris Saint-Germain a repris la tête de la Ligue 1 ce samedi soir après une victoire face à Metz (3-0). Assez tranquille durant toute la rencontre, Matvey Safonov a enchaîné une nouvelle titularisation dans les cages parisiennes. Le portier russe est en train de remporter son duel avec Lucas Chevalier et de devenir le titulaire. Le Russe a la confiance de Luis Enrique en championnat, mais également en Ligue des champions. Les deux portiers comptent le même nombre de matchs en 2026 (six chacun) mais Matvey Safonov a dû être écarté des terrains à cause d’une fracture de la main.

Chevalier devant Safonov à la statistique

Cependant en championnat, les statistiques ne plaident pas en faveur du Russe. Le spécialiste de la data, Data Scout a publié un comparatif des deux portiers parisiens en Ligue 1 depuis le début de la saison. Lucas Chevalier domine dans la plupart des données. Cependant, l’international français (une sélection) compte 17 rencontres de Ligue 1 contre six pour le Russe. Le pourcentage d’arrêt en Ligue 1 plaide en faveur de Lucas Chevalier (73% contre 67% pour Safonov).
L’ancien lillois domine également le Russe sur le plan du jeu au pied avec un meilleur pourcentage de précision sur les passes courtes, mais également sur le jeu long. Les statistiques du Français sont même au-dessus de celles de Gianluigi Donnarumma sur l’exercice précédent. Cependant, Luis Enrique a fait son choix et les erreurs de Lucas Chevalier depuis le début de saison ne doivent pas être oubliées. La Ligue des champions sera, comme souvent, le juge de paix de cette concurrence entre les deux hommes.

Lire aussi

PSG : Dro Fernandez est choqué par la Ligue 1PSG : Dro Fernandez est choqué par la Ligue 1
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_297546_0233
RCSA

Ce joueur trop nerveux avant de jouer l’OL

ICONSPORT_339026_0015
OM

Transfert à 20 ME, l'OM n'a plus envie de payer

ICONSPORT_359780_0131
Ligue 1

L1 : Rennes écrase Auxerre et revient sur l'OM

ICONSPORT_356158_0014
ASSE

Merci Montanier, l'ASSE attendant ça depuis 9 ans

Fil Info

22 févr. , 18:00
Ce joueur trop nerveux avant de jouer l’OL
22 févr. , 17:30
Transfert à 20 ME, l'OM n'a plus envie de payer
22 févr. , 16:57
L1 : Rennes écrase Auxerre et revient sur l'OM
22 févr. , 16:50
Merci Montanier, l'ASSE attendant ça depuis 9 ans
22 févr. , 16:30
Nantes - Le Havre : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)
22 févr. , 16:30
La sanction va tomber, l'OL est bien content
22 févr. , 16:19
Tottenham - Arsenal : Les compositions (17h30 sur Canal+ Foot)
22 févr. , 15:50
3-0 à la mi-temps, l’effet Franck Haise est terrible

Derniers commentaires

OM : Le roi du mercato mis sur le bucher

Une saison est un marathon, et oui.

L1 : Rennes écrase Auxerre et revient sur l'OM

Esteban continu son chemin, 12 buts cette année tranquillement sans faire de bruit comme en U17 quand il avait remplacé Georges Mikautadze

OM : Le roi du mercato mis sur le bucher

Au contraire, une victoire, des bourgeois et ça relance, le suspense pour la fin de saison…🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : Le roi du mercato mis sur le bucher

Et nous on b*ise ta reum

OM : Le roi du mercato mis sur le bucher

Ce soir allez lyon !!! Pour une place sur le podium ! Et bais..... les marseillais.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
3723107637352
6
LOSC Lille
3422104835314
7
Monaco
3423104938362
8
Strasbourg
312294936297
9
Toulouse
312387833276
10
Lorient
31228772933-4
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Paris
232358102740-13
15
Nice
232265112740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132334162252-30

Loading