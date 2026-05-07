RCSA : Strasbourg ridicule pendant 180 minutes, il dénonce le coupable

Le RC Strasbourg a été totalement inoffensif face au Rayo Vallecano, ne pouvant même pas se permettre de croire en une qualification en finale de Coupe d'Europe. Cela dérange fortement un suiveur de la rencontre.

Eliminé sans gloire par une équipe du Rayo Vallecano qui n’aura pas eu besoin de forcer son talent, le RC Strasbourg gâche totalement une saison qui aurait pu être prometteuse. Entre le match aller à Mayence, et les deux derniers face aux Madrilènes, le bilan est très compliqué. Surtout que le Racing s’est aussi écroulé en championnat en faisant tourner son effectif. Mais entre les blessés, les joueurs extrêmement fatigués, et ceux qui n’ont pas l’air motivés, il y a eu une faillite total aux yeux de Florent Gautreau.

« Il y a de la résignation et une faillite sportive. Contre le Rayo, les joueurs étaient bouillis. L'équipe est cramée. Strasbourg a fait deux mauvais matchs contre le Rayo Vallecano. L’équipe est déjà cramée depuis plusieurs matchs. La saison sportive et la gestion sportive globale du staff font qu’il y a des erreurs de faites. Ils ont fait tourner, car même avec un calendrier somme toute classique, ils n’arrivent pas à avoir du jus. Sur les quatre derniers matchs de Coupe d’Europe, ils en perdent trois de façon catastrophique. On peut tirer toutes les conclusions qu’on veut, il faut se poser la bonne question dans la gestion physique des joueurs. Quand on voit que le Rayo fait son match tranquillement, ça se voit qu’ils sont bouillis », a expliqué le consultant de l’After Foot, pour qui la gestion physique de cette saison a été catastrophique, et au final très coûteuse car Strasbourg n’a quasiment aucune chance de disputer une Coupe d’Europe la saison prochaine.