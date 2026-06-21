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Lamine Yamal fait une grande annonce pour son avenir

Mondial 202621 juin , 16:42
parFoot01 avec Reuters
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L'ailier espagnol Lamine Yamal, le prodige qui aura 19 ans le 13 juillet, affirme qu'il a encore beaucoup de progrès à faire et que les supporters n'ont pas encore vu le meilleur de lui-même.
"Je me considère bien meilleur que ce que les gens voient de moi. Je sais que le chemin à parcourir est très long et que j'ai encore beaucoup de choses à améliorer", dit-il dans une interview accordée au journal El País publiée dimanche.
Le joueur a manqué la fin de la saison 2025-2026 avec son club Barcelone en raison d'une blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche, contractée fin avril, mais il fait partie de la sélection espagnole présente en Amérique du Nord pour la Coupe du monde 2026.
Il a joué une vingtaine minutes lors du match nul de l'Espagne - l'un des grands favoris de la compétition - contre le Cap-Vert lundi pour le premier match de la Coupe du monde 2026 de l'équipe mais devrait avoir plus de temps de jeu lorsque "La Roja" affronte l'Arabie saoudite ce dimanche.
"Je sais que les gens me perçoivent comme si c'était là mon niveau, un point c'est tout. Mais je peux mettre à profit toute cette confiance dont je dispose pour bien des choses. J'insiste : j'ai encore un long chemin à parcourir, beaucoup de progrès à faire. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de football", poursuit Yamine Lamal.
Il a cependant dit ne pas penser être capable d'encore pouvoir jouer au plus haut niveau à 40 ans, à l'instar du capitaine argentin Lionel Messi, qui a marqué trois buts lors du premier match des champions du monde en titre.
"Impossible. Pour moi, Messi est le meilleur et il ne cesse de le prouver. Il a un avantage sur tout le monde et il a 40 ans", poursuit Lamine Yamal.
Il précise avoir commencé jouer au football dans la rue, estimant que cela lui a donné une plus grande liberté que ceux qui débutent dans des clubs locaux, où on leur dit quoi faire au lieu de leur permettre de profiter du jeu.
"Le problème que je constate chez les jeunes joueurs d'aujourd'hui, c'est qu'ils intègrent une équipe de football dès l'âge de quatre ans, et au sein de cette équipe, on leur dit : 'Bon, l'arrière latéral doit contrôler le ballon et le passer à l'ailier ; l'ailier doit le contrôler et le passer au milieu de terrain'", dit-il?
Avoir connu la célébrité dès l'âge de 13 ans a eu un prix, déclare Lamine Yamal, disant que cela l'a empêché de faire des choses normales - faire les courses ou aller au cinéma - puisqu'il était tout le temps reconnu dans la rue.
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