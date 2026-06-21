Espagne - Arabie saoudite : Les compositions (18h sur beIN SPORTS et M6)

La compo de l'Espagne : Unai Simon - Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Olmo, Rodri, Pedri - Yamal, Oyarzabal, Baena

La compo de l'Arabie saoudite : Al-Owais - Abdulhamid, Lajami, Al Tambakti, Al-Amri - Al-Harbi, Al-Khaibari - Al-Dawsari, Al-Juwayr, Al-Dawsari - Al-Buraikan