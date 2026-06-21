Espagne - Arabie saoudite : Les compositions (18h sur beIN SPORTS et M6)

je préfère 1000 fois que l'on vende Orel Mangala et/ ou Tanner Tessmann car on a du monde a mettre en milieu défensif Tyler Morton, Mathis De Carvalho, Corentin Tolisso et peut être Mads Bidstrup derrière , on a personne Faudra pas avoir des blessés comme on a eu devant cette année
Il y a surement mieux (à quel prix) mais pour l'instant on a pas Ensuite le 4 ou 5 aout on va jouer le troisième tour des qualifs Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico sont suspendus on vend Ainsley Maitland-Niles , Abner Vinícius Notre défense se sera : Clinton Mata , Duje Caleta-Car , Ruben Kluivert , Yacine Chaïb
On a pas besoin d'un nouveau titulaire en attaque. Autant bosser avec nos jeunes Ndjantou et Mbaye qui ont le potentiel de rentrer dans la rotation.
L'OM reste un grand club de l'histoire du foot français malgré son déclassement.
As tu vu le niveau d AMN cette saison ? Si il part entre 5 et 8M ca sera un miracle
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🔴 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 - 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗟'𝗔𝗥𝗔𝗕𝗜𝗘 𝗦𝗔𝗢𝗨𝗗𝗜𝗧𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗟'𝗘𝗦𝗣𝗔𝗚𝗡𝗘 ! 🇸🇦