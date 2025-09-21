Emegha Strasbourg

RCSA : Emegha fait taire les ultras, Strasbourg reste en crise

RCSA21 sept. , 23:00
parAlexis Rose
Plongé au cœur d’une tempête médiatique depuis l’annonce de son transfert à Chelsea pour la saison prochaine, Emanuel Emegha a une nouvelle fois fait taire les critiques sur les terrains de L1… mais sans faire l'unanimité.
La situation est toujours aussi tendue autour du Racing Club de Strasbourg. Si les résultats du début de saison sont juste parfaits, avec une qualification pour la Conférence League et surtout une quatrième place en L1 avec quatre victoires en cinq journées, la crise se situe en tribunes. Alors qu’une guéguerre existe depuis des mois entre les ultras alsaciens et toutes les autres parties du club, même les supporters des autres tribunes, le sujet Emanuel Emegha finit de tendre tout le monde. Il faut dire qu’en fin de mercato, l’attaquant néerlandais a posé avec le maillot de Chelsea, sachant qu’il va rejoindre le club « grand frère » du Racing la saison prochaine.
Mais cette annonce n’a pas plu à tout le monde, et les ultras ont dernièrement affiché des banderoles contre Emegha mais aussi et surtout contre l’actionnaire BlueCo et son mode de fonctionnement en multipropriété. Cette semaine, Marc Keller a même tenté d'éteindre l’incendie en annonçant que son club allait agir contre les trouble-fêtes. Pas de quoi refroidir les UB90, qui n’ont pas chanté lors de leur déplacement au Paris FC ce dimanche après-midi (3-2). Une rencontre lors de laquelle les ultras auraient pourtant pu s'enflammer grâce à… Emanuel Emegha.
Cible des critiques, le joueur de 22 ans a été le grand artisan de la victoire du RCSA dans la capitale. Pas titularisé, Emegha est entré en jeu à la 60e minute sur la pelouse de Jean-Bouin pour délivrer une passe décisive à Guela Doué et marquer le troisième but vainqueur. Une réalisation lors de laquelle il a célébré activement devant le parcage alsacien en retirant son maillot, puis en pointant son nom et son brassard aux supporters, juste pour montrer qu’il était toujours présent à Strasbourg. Une célébration pleine de sens que Liam Rosenior n’a pas pu s’empêcher de commenter après la rencontre. 

« 98-99% des fans qu'on a sont exceptionnels »

« Emegha a été exceptionnel. Pour moi, rien n'a vraiment changé. Je ne veux pas que le bruit extérieur affecte mes joueurs. Il continue d'être performant et de marquer pour l'équipe. 98-99% des fans qu'on a sont exceptionnels, donc ce n'est pas quelque chose qui me préoccupe. Je me concentre sur cette équipe. On peut voir les personnes qui veulent notre succès et les autres qui souhaitent qu'on se casse les dents, mais ce n'est pas important. J'adore coacher ce club, j'adore les joueurs qui représentent avec fierté les couleurs de ce club et on va continuer à le faire tout au long de la saison », a lancé l’entraîneur strasbourgeois, qui espère que les ultras vont se calmer afin que le Racing puisse faire la meilleure saison possible en championnat mais aussi en Coupe d’Europe, où Strasbourg cherchera à bien représenter la France.
E. Esseh Emegha

E. Esseh Emegha

NetherlandsPays-Bas Âge 22 Attaquant

Euro U21

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa Conference League

Matchs2
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs3
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
