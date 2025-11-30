« Je suis fatigué », Rosenior craque à Strasbourg

D abord il faudrait que la DNCG valide le transfert , le mercato c'est pas encore
Le classement n'est jamais bon sur Foot01. Rennes et l'OL ont la même différence de but (+6), mais Rennes a l'avantage des buts marqués : +24 contre +21 pour l'OL. Donc Rennes est 5ème et l'OL 6ème. Toulouse a une meilleure diff de buts (+1) que Nice (-7), donc Toulouse est 9ème et Nice 10ème. Nantes a une meilleure diff de buts (-10) que Metz (-17), donc Nantes est 16ème et Metz 17ème.
il lui fallait peut être une concurrence et de toute façon Endrick ne va pas faire 90 mn tous les 3 jours
En plus endrick il a pas encore signé son prêt , le mercato c'est pas encore
Pourquoi tu crois que endrick c'est un mbappé ou haaland ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|26
|14
|8
|2
|4
|28
|17
|11
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|16
|14
|4
|4
|6
|19
|24
|-5
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|11
|14
|2
|5
|7
|12
|22
|-10
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
🎙️Liam Rosenior : "On était en contrôle du match en première période. Puis on leur donne un penalty ridicule en début de seconde période alors qu’il n’y avait pas de danger. On n’a pas su tuer le match quand on le pouvait. Ce n’est plus une excuse d’être jeune et de commettre des