« Je suis fatigué », Rosenior craque à Strasbourg

RCSA30 nov. , 22:00
parGuillaume Conte
Strasbourg cède du terrain en Ligue 1 avec deux défaites consécutives, ce qui débouche sur l'agacement clair de Liam Rosenior, son entraineur.
Après avoir sorti un très gros match contre Crystal Palace ce jeudi, pour une victoire de prestige, le RC Strasbourg n’a pas tenu le rythme contre Brest. Après une belle première période, les Alsaciens ont perdu le fil pour finalement s'incliner 2-1 à domicile. Bêtement aux yeux de Liam Rosenior, très déçu par le manque de maitrise de son équipe, incapable de conserver le score dans un match qui semblait maitrisé.
« Nous étions totalement maîtres du jeu, nous avons très bien joué en première mi-temps. Je suis fatigué de dire que mon équipe doit apprendre. En seconde période, Brest a eu un peu de possession dans notre moitié de terrain, ils n'ont pas tiré au but et nous concédons un penalty ridicule, alors qu'il n'y avait aucun danger. Ça suffit d'apprendre, il est temps de mettre en pratique, je ne veux plus parler de naïveté ou de jeunesse », a livré l’entraîneur anglais, qui voit bien que son équipe baisser de pied. Elle est en effet 7e, alors qu’elle luttait pour le podium au début du mois de novembre. Mais l’enchaînement est difficile pour la jeune génération strasbourgeoise, qui sera attendu pour un rebond à Toulouse samedi prochain. 
Derniers commentaires

Satriano va mettre Endrick sur le banc, l'OL se marre

D abord il faudrait que la DNCG valide le transfert , le mercato c'est pas encore

Doublé de Satriano, l’OL roule sur Nantes

Le classement n'est jamais bon sur Foot01. Rennes et l'OL ont la même différence de but (+6), mais Rennes a l'avantage des buts marqués : +24 contre +21 pour l'OL. Donc Rennes est 5ème et l'OL 6ème. Toulouse a une meilleure diff de buts (+1) que Nice (-7), donc Toulouse est 9ème et Nice 10ème. Nantes a une meilleure diff de buts (-10) que Metz (-17), donc Nantes est 16ème et Metz 17ème.

Satriano va mettre Endrick sur le banc, l'OL se marre

il lui fallait peut être une concurrence et de toute façon Endrick ne va pas faire 90 mn tous les 3 jours

Satriano va mettre Endrick sur le banc, l'OL se marre

En plus endrick il a pas encore signé son prêt , le mercato c'est pas encore

Satriano va mettre Endrick sur le banc, l'OL se marre

Pourquoi tu crois que endrick c'est un mbappé ou haaland ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

