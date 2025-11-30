« Je suis fatigué », Rosenior craque à Strasbourg

Strasbourg cède du terrain en Ligue 1 avec deux défaites consécutives, ce qui débouche sur l'agacement clair de Liam Rosenior, son entraineur.

Après avoir sorti un très gros match contre Crystal Palace ce jeudi, pour une victoire de prestige, le RC Strasbourg n’a pas tenu le rythme contre Brest. Après une belle première période, les Alsaciens ont perdu le fil pour finalement s'incliner 2-1 à domicile. Bêtement aux yeux de Liam Rosenior, très déçu par le manque de maitrise de son équipe, incapable de conserver le score dans un match qui semblait maitrisé.

« Nous étions totalement maîtres du jeu, nous avons très bien joué en première mi-temps. Je suis fatigué de dire que mon équipe doit apprendre. En seconde période, Brest a eu un peu de possession dans notre moitié de terrain, ils n'ont pas tiré au but et nous concédons un penalty ridicule, alors qu'il n'y avait aucun danger. Ça suffit d'apprendre, il est temps de mettre en pratique, je ne veux plus parler de naïveté ou de jeunesse », a livré l’entraîneur anglais, qui voit bien que son équipe baisser de pied. Elle est en effet 7e, alors qu’elle luttait pour le podium au début du mois de novembre. Mais l’enchaînement est difficile pour la jeune génération strasbourgeoise, qui sera attendu pour un rebond à Toulouse samedi prochain.