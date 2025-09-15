Le Racing Club de Strasbourg s'est difficilement imposé dimanche contre Le Havre, mais dans les couloirs de la Meinau, c'est surtout l'attitude d'une partie des supporters alsaciens qui a provoqué la colère de l'entraîneur strasbourgeois.

Marc Keller n'est plus maître des décisions dans ce club qu'il avait su rebâtir avec des bases solides il y a une décennie. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un communicant chargé de défendre la politique de BlueCo. Il lui appartient désormais de prendre ses responsabilités : s'en aller et laisser les vrais décideurs occuper son siège. La défense du club avec qui il a partagé tant de choses n'est manifestement plus de son ressort », exigeait les fans. Mais pendant la rencontre, c'est une banderole visant pion de BlueCo » et ont demandé à ce que le brassard de capitaine lui soit retiré. Pour Liam Rosenior, trop c'est trop, et le coach a craqué. Cinquième du classement de Ligue 1 à seulement 3 points du Paris Saint-Germain, le club de Strasbourg connaît un début de saison plutôt très positif. Cependant, le colossal mercato réalisé par les dirigeants alsaciens n'empêche pas les Ultras d'être toujours aussi remontés contre la multipropriété et la main mise de BlueCo sur leur club. Dans un premier temps, la fédération des supporters n'a pas attendu le coup d'envoi du match contre Le Havre pour frapper fort en exigeant la démission de Marc Keller. «», exigeait les fans. Mais pendant la rencontre, c'est une banderole visant Emmanuel Emegha, capitaine du RCSA , qui a fait bondir l'entraîneur anglais du Racing. En effet, les Ultras ont qualifié le joueur de «» et ont demandé à ce que le brassard de capitaine lui soit retiré. Pour Liam Rosenior, trop c'est trop, et le coach a craqué.

Strasbourg en pleine crise avec ses plus chauds supporters

Revenant sur toute cette séquence, qui confirme la défiance d'une partie des supporters, le technicien anglais n'a pas été tendre, prenant le risque de se mettre ces mêmes Ultras à dos. « Emanuel Emegha mérite de jouer dans un grand club. Si ça n’avait pas été Chelsea, ça aurait été un autre grand club. C’est un très bon jeune attaquant. Je suis dévasté. J’ai l’impression qu’on repart à zéro. La saison dernière, cette équipe a tout donné pour ses fans. Nous sommes déçus de leur réaction. Ce n’est pas tous les supporters. C’est une minorité. Ils ne respectent pas mes joueurs comme ils le devraient », a lancé Liam Rosenior, visiblement écœuré et scandalisé par ce qu'il a vu à la Meinau dimanche contre Le Havre. Pour l'instant, Marc Keller n'a pas répondu à la fois au communiqué incendiaire de l'association des supporters, mais également à cette banderole qui déstabilise aussi un cadre du vestiaire strasbourgeois. Alors que le RCSA vit actuellement sa meilleure vie, cette crise a de quoi surprendre.