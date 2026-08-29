OM : Balerdi bradé 14ME, Marseille n'a pas le choix

Pris en grippe par les supporters de l'OM, Leonardo Balerdi va rejoindre l'AS Rome dans les prochaines heures. Pour Marseille, l'opération financière est bien loin des rêves des saisons précédentes s'agissant du défenseur argentin.

La Provence avait annoncé que pour les dirigeants de l'Olympique de Marseille, « c’est niet et peu importe l’identité du courtisan et le montant proposé », Le temps passe vite, surtout du côté de Marseille. Ainsi, en juin dernier, alors qu'il s'apprêtait à rejoindre l'équipe d'Argentine avant finalement de se blesser, des rumeurs avaient déjà fait état de l'intérêt de la Roma pour Leonardo Balerdi. Mais,avait annoncé que pour les dirigeants de l'Olympique de Marseille, «», le média régional évoquant même la somme de 50 millions d'euros . Un peu moins de trois mois plus tard, et alors que le mercato ferme bientôt ses portes, Leonardo Balerdi va quitter l'OM par la petite porte. Déjà malmené par le Vélodrome lors des matchs de préparation, et à deux ans de la fin de son contrat, il va en effet signer à Rome, mais pas réellement pour 50 millions d'euros.

L'OM rêvait de 50ME, ce sera 14ME

En effet, selon différentes sources, Leonardo Balerdi va donc être prêté au club italien avec une option d'achat obligatoire, laquelle portera le total de l'opération à 14 millions d'euros. D'autre part, l'AS Rome prendra à sa charge une grosse partie du salaire du défenseur argentin, 4,2 millions d'euros par an, durant cette saison de prêt. Les dirigeants de l'Olympique de Marseille allègent ainsi la masse salariale du club et se séparent d'un joueur qui n'était plus réellement en adéquation avec ce que souhaite Bruno Genesio. Même si pour cela Grégory Lorenzi et Stéphane Richard ont donc accepté de brader leur joueur, l'opération semble convenable pour tout le monde.