OM : Balerdi bradé 14ME, Marseille n'a pas le choix

OM : Balerdi bradé 14ME, Marseille n'a pas le choix

OM29 août , 9:00
parClaude Dautel
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Pris en grippe par les supporters de l'OM, Leonardo Balerdi va rejoindre l'AS Rome dans les prochaines heures. Pour Marseille, l'opération financière est bien loin des rêves des saisons précédentes s'agissant du défenseur argentin.
Le temps passe vite, surtout du côté de Marseille. Ainsi, en juin dernier, alors qu'il s'apprêtait à rejoindre l'équipe d'Argentine avant finalement de se blesser, des rumeurs avaient déjà fait état de l'intérêt de la Roma pour Leonardo Balerdi. Mais, La Provence avait annoncé que pour les dirigeants de l'Olympique de Marseille, « c’est niet et peu importe l’identité du courtisan et le montant proposé », le média régional évoquant même la somme de 50 millions d'euros. Un peu moins de trois mois plus tard, et alors que le mercato ferme bientôt ses portes, Leonardo Balerdi va quitter l'OM par la petite porte. Déjà malmené par le Vélodrome lors des matchs de préparation, et à deux ans de la fin de son contrat, il va en effet signer à Rome, mais pas réellement pour 50 millions d'euros.

L'OM rêvait de 50ME, ce sera 14ME

En effet, selon différentes sources, Leonardo Balerdi va donc être prêté au club italien avec une option d'achat obligatoire, laquelle portera le total de l'opération à 14 millions d'euros. D'autre part, l'AS Rome prendra à sa charge une grosse partie du salaire du défenseur argentin, 4,2 millions d'euros par an, durant cette saison de prêt. Les dirigeants de l'Olympique de Marseille allègent ainsi la masse salariale du club et se séparent d'un joueur qui n'était plus réellement en adéquation avec ce que souhaite Bruno Genesio. Même si pour cela Grégory Lorenzi et Stéphane Richard ont donc accepté de brader leur joueur, l'opération semble convenable pour tout le monde.

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Ce samedi, et toujours dans le cadre de ce dossier, la presse italienne affirme que Leonardo Balerdi devrait arriver dans les prochaines heures dans la capitale afin de passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat. Pour Gian Piero Gasperini, la venue de Leonardo Balerdi est un petit soulagement, même si le joueur de l'OM n'était pas tout à fait son premier choix.
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il aurait surtout pris une branlée. mdr

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t en racontes des conneries....

Accord OM-Paixao avec Sunderland, un détail bloque tout

il est parti? t es bete a bouffer du foin toi OMG

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allez menteur. trouves un post ou je dis ça. arrete de mentir c est ridicule a moins d avoir 8 ans.... sinon ferme bien ta bouche

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ce qui est plutot sur c est que le club ne veut pas le vendre, et attend le dernier moment , en esperant d autres ventes. d ailleurs Balerdi c est quasi fait, voir Emmerson , et fini. les 2 ca doit etre un truc comme 650K. donc la masse salariale va vraiment baisser. Donc le vraie raison est celle ci. le club fait tou pour ne pas le vendre point barre. le reste c est de la litterature pour troll

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