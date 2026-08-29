Accord OM-Paixao avec Sunderland, un détail bloque tout

Accord OM-Paixao avec Sunderland, un détail bloque tout

OM29 août , 8:00
parClaude Dautel
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Le dossier Paixao a encore évolué ces dernières heures et jamais le joueur brésilien n'a été aussi près d'un départ. Sauf que l'agence mandatée par Frank McCourt veut sa part du gâteau et fait des promesses au propriétaire de l'OM.
Depuis quelques jours, Paixao ne s'entraîne plus avec le groupe de Bruno Genesio, officiellement pour un souci musculaire, officieusement parce que l'Olympique de Marseille ne veut pas prendre le risque de le blesser. Car même si les supporters de l'OM veulent croire au miracle, la tendance est tout de même à un départ de celui qui a été le vrai rayon de soleil de l'été phocéen. A la veille du déplacement à Monaco, qu'il devrait manquer, Paixao aurait déjà donné son accord à Sunderland, confirme ce samedi Mathieu Grégoire dans L'Equipe. Le journaliste confirme que le club anglais, qui appartient à Kyril Louis-Dreyfus, a transmis une offre officielle à Stéphane Richard et que ce dernier l'estime acceptable, avec l'accord de McCourt. Mais, il y a un souci majeur.

McCourt patiente encore

Parce que du côté d'Unique Sports Group, à qui le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille a donné mandat pour vendre des joueurs, on n'a pas du tout été impliqué dans cette transaction pour Paixao. Et logiquement on ne touchera donc aucune commission sur ce possible transfert à Sunderland. Décidés à ne pas repartir les mains vides de cette opération, les responsables de l'agence ont juré à Frank McCourt de pouvoir vendre Paixao encore plus cher et donc de rapporter plus d'argent dans les caisses de l'OM, tout en prenant une commission. Frank McCourt a accepté un deal gagnant-gagnant, selon notre confrère, le boss de l'OM prenant ainsi le risque de faire patienter Sunderland alors que le mercato s'achève mardi à 20h.

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Le départ ne semble donc être qu'une question de temps, même si Grégory Lorenzi tente de tout faire pour réussir à conserver Paixao, comme il l'a confié vendredi en marge du tirage au sort de la Ligue Europa. Mais une fois que le mercato sera terminé, Frank McCourt devra tout de même se poser des questions sur son choix de travailler avec Unique Sports Group, qui n'a clairement pas accéléré la vente des joueurs. Ce qui était sa mission première.
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Derniers commentaires

OM : Balerdi bradé 14ME, Marseille n'a pas le choix

t en racontes des conneries....

Accord OM-Paixao avec Sunderland, un détail bloque tout

il est parti? t es bete a bouffer du foin toi OMG

Accord OM-Paixao avec Sunderland, un détail bloque tout

allez menteur. trouves un post ou je dis ça. arrete de mentir c est ridicule a moins d avoir 8 ans.... sinon ferme bien ta bouche

Accord OM-Paixao avec Sunderland, un détail bloque tout

ce qui est plutot sur c est que le club ne veut pas le vendre, et attend le dernier moment , en esperant d autres ventes. d ailleurs Balerdi c est quasi fait, voir Emmerson , et fini. les 2 ca doit etre un truc comme 650K. donc la masse salariale va vraiment baisser. Donc le vraie raison est celle ci. le club fait tou pour ne pas le vendre point barre. le reste c est de la litterature pour troll

OM : Balerdi bradé 14ME, Marseille n'a pas le choix

juste pour info. La Roma propose un prêt avec option d'achat La Roma avance sur le dossier Leonardo Balerdi. Selon Il Messaggero, le club italien propose à l'OM un prêt payant d'un million d'euros pour le défenseur argentin, accompagné d'une option d'achat fixée à 20 millions d'euros. donc votre blabla

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