Accord OM-Paixao avec Sunderland, un détail bloque tout

Le dossier Paixao a encore évolué ces dernières heures et jamais le joueur brésilien n'a été aussi près d'un départ. Sauf que l'agence mandatée par Frank McCourt veut sa part du gâteau et fait des promesses au propriétaire de l'OM.

Depuis quelques jours, Paixao ne s'entraîne plus avec le groupe de Bruno Genesio, officiellement pour un souci musculaire, officieusement parce que l'Olympique de Marseille ne veut pas prendre le risque de le blesser. Car même si les supporters de l'OM veulent croire au miracle, la tendance est tout de même à un départ de celui qui a été le vrai rayon de soleil de l'été phocéen. A la veille du déplacement à Monaco, qu'il devrait manquer, Paixao aurait déjà donné son accord à Sunderland, confirme ce samedi Mathieu Grégoire dans L'Equipe. Le journaliste confirme que le club anglais, qui appartient à Kyril Louis-Dreyfus, a transmis une offre officielle à Stéphane Richard et que ce dernier l'estime acceptable, avec l'accord de McCourt. Mais, il y a un souci majeur.

McCourt patiente encore

Parce que du côté d'Unique Sports Group, à qui le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille a donné mandat pour vendre des joueurs, on n'a pas du tout été impliqué dans cette transaction pour Paixao. Et logiquement on ne touchera donc aucune commission sur ce possible transfert à Sunderland. Décidés à ne pas repartir les mains vides de cette opération, les responsables de l'agence ont juré à Frank McCourt de pouvoir vendre Paixao encore plus cher et donc de rapporter plus d'argent dans les caisses de l'OM, tout en prenant une commission. Frank McCourt a accepté un deal gagnant-gagnant, selon notre confrère, le boss de l'OM prenant ainsi le risque de faire patienter Sunderland alors que le mercato s'achève mardi à 20h.