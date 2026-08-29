OL : Rebondissement XXL dans le dossier Malick Fofana

A quatre jours de la fin du mercato estival, Malick Fofana est toujours un joueur de l'Olympique Lyonnais. La situation de l'ailier belge est très floue, alors que son départ était annoncé.
Avant le match retour contre Fenerbahçe, les choses paraissaient claires du côté de l'OL, à savoir que si Lyon se qualifiait pour la Ligue des champions, alors Malick Fofana resterait
. Mais on connaît la suite, et même si le jeune attaquant belge a été le meilleur joueur de son équipe, et a marqué le but qui a entretenu l'espoir, son départ semble donc inéluctable. Sauf que le mercato entre dans ses 100 dernières heures et que pour l'instant les choses n'avancent pas réellement. Longtemps en pole position pour recruter Malick Fofana, l'AS Rome ne paraît plus aussi pressée de faire signer l'ailier belge de l'Olympique Lyonnais. Comme le précise Hugo Guillemet, à quelques heures de la réception du Havre au Groupama Stadium, les dirigeants lyonnais n'ont reçu aucune offre concrète pour leur joueur le plus cher.
L'OL attend une offre fatale
L'Olympique Lyonnais attend autour de 40 millions d'euros pour laisser partir Malick Fofana, mais à ce jour Matthieu Louis-Jean n'a toujours rien vu venir de Rome, où l'on tente actuellement de faire signer Leonardo Balerdi
, ou même d'un autre club. La question n'est donc plus de savoir si l'attaquant de 21 ans restera ou pas à l'OL, mais si le club de Michele Kang finira par avoir une offre à la hauteur de ses attentes. En attendant, on en sait un peu plus sur les intentions de Lyon dans ce dossier avec l'annonce du groupe de Paulo Fonseca pour le match face au club normand, ce samedi soir. Un groupe où l'on trouve Malick Fofana et Pavel Sulc. Car l'international tchèque pourrait lui aussi faire ses valises avant la fin du marché estival des transferts mardi soir à 20 heures. Lyon n'ayant pas décidé de les écarter, c'est le signe qu'ils pourraient finalement rester.
Pourtant, l'Olympique Lyonnais n'a pas d'autre choix que de vendre des joueurs, même si la non-participation à la Ligue des champions avait été budgétée par les dirigeants de l'OL. Et dans l'effectif rhodanien, à l'exception de Pavell Sulc et Malick Fofanfa, ils sont très peu à avoir une grosse valeur financière. Les quatre derniers jours du marché des transferts vont être palpitants du côté du Groupama Stadium.