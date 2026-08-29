PSG : Barcola à Liverpool, le vrai prix est ahurissant

il aurait surtout pris une branlée. mdr
t en racontes des conneries....
il est parti? t es bete a bouffer du foin toi OMG
allez menteur. trouves un post ou je dis ça. arrete de mentir c est ridicule a moins d avoir 8 ans.... sinon ferme bien ta bouche
ce qui est plutot sur c est que le club ne veut pas le vendre, et attend le dernier moment , en esperant d autres ventes. d ailleurs Balerdi c est quasi fait, voir Emmerson , et fini. les 2 ca doit etre un truc comme 650K. donc la masse salariale va vraiment baisser. Donc le vraie raison est celle ci. le club fait tou pour ne pas le vendre point barre. le reste c est de la litterature pour troll
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|1
|1
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|1
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|2
|0
|1
|1
|0
|1
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|2
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|1
|1
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|2
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|1
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|1
|1
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|1
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|1
|1
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|1
|0
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|1
|0
|1
|-1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|5
|-3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
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EXC: The fee agreed between #LFC and PSG re Barcola is £106m plus £17m add ons. Cody Gakpo unlikely to be sold unless the Reds sign a second forward in addition to Barcola @talkSPORT