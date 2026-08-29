PSG : Barcola à Liverpool, le vrai prix est ahurissant

Le transfert de Bradley Barcola devrait être officialisé dans les prochaines heures, la possibilité que le joueur du PSG soit présenté ce samedi à 13h30 lors de Liverpool-Nottingham ayant même été évoquée. Les Reds ont finalement cédé du lest et Paris a obtenu ce qu'il voulait.

Entre les 110 millions d'euros proposés par les dirigeants de Liverpool lors de leur première offre transmise à Nasser Al-Khelaifi, et les 160 millions d'euros exigés par le Paris Saint-Germain, il y avait un monde. Mais les deux clubs ont fini par s'entendre et l'on a appris jeudi que Bradley Barcola serait bien un joueur des Reds cette saison . Ce samedi, les regards seront tournés vers Anfield où l'équipe d'Andoni Iraola recevra Nottingham Forest, car il se chuchote, et Canal+ s'en est fait l'écho, que l'ailier français pourrait être présenté avant la rencontre. A quelques heures de ce rendez-vous, Alex Crook, rédacteur en chef de TalkSport, fait des révélations sur le véritable prix payé par Liverpool au PSG pour Barcola, lequel va signer jusqu'en 2031.

Liverpool enchaîne un deuxième énorme mercato

Selon ses sources, au plus haut niveau du côté de Liverpool, le club anglais versera 124 millions d'euros au Paris Saint-Germain, avec des bonus pouvant atteindre 20 millions d'euros supplémentaires. Au total, les champions d'Europe devraient donc toucher près de 144 millions d'euros pour la vente de Bradley Barcola, ce qui se rapproche de leurs exigences initiales. Du côté des Reds, il s'agit d'un investissement majeur, même si l'été dernier le club de la Mersey avait déjà lâché énormément d'argent avec le recrutement du trio Isak-Ekitike-Wirtz, lequel avait coûté 365 millions d'euros. A noter d'ailleurs que les 144 millions d'euros lâchés au PSG pour Barcola sont du même niveau que le prix payé à Newcastle en 2025 pour son attaquant suédois.