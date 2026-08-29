Bradley Barcola buteur avec le PSG
L'avenir de Barcola au PSG est en jeu

PSG : Barcola à Liverpool, le vrai prix est ahurissant

PSG29 août , 8:40
parClaude Dautel
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Le transfert de Bradley Barcola devrait être officialisé dans les prochaines heures, la possibilité que le joueur du PSG soit présenté ce samedi à 13h30 lors de Liverpool-Nottingham ayant même été évoquée. Les Reds ont finalement cédé du lest et Paris a obtenu ce qu'il voulait.
Entre les 110 millions d'euros proposés par les dirigeants de Liverpool lors de leur première offre transmise à Nasser Al-Khelaifi, et les 160 millions d'euros exigés par le Paris Saint-Germain, il y avait un monde. Mais les deux clubs ont fini par s'entendre et l'on a appris jeudi que Bradley Barcola serait bien un joueur des Reds cette saison. Ce samedi, les regards seront tournés vers Anfield où l'équipe d'Andoni Iraola recevra Nottingham Forest, car il se chuchote, et Canal+ s'en est fait l'écho, que l'ailier français pourrait être présenté avant la rencontre. A quelques heures de ce rendez-vous, Alex Crook, rédacteur en chef de TalkSport, fait des révélations sur le véritable prix payé par Liverpool au PSG pour Barcola, lequel va signer jusqu'en 2031.

Liverpool enchaîne un deuxième énorme mercato

Selon ses sources, au plus haut niveau du côté de Liverpool, le club anglais versera 124 millions d'euros au Paris Saint-Germain, avec des bonus pouvant atteindre 20 millions d'euros supplémentaires. Au total, les champions d'Europe devraient donc toucher près de 144 millions d'euros pour la vente de Bradley Barcola, ce qui se rapproche de leurs exigences initiales. Du côté des Reds, il s'agit d'un investissement majeur, même si l'été dernier le club de la Mersey avait déjà lâché énormément d'argent avec le recrutement du trio Isak-Ekitike-Wirtz, lequel avait coûté 365 millions d'euros. A noter d'ailleurs que les 144 millions d'euros lâchés au PSG pour Barcola sont du même niveau que le prix payé à Newcastle en 2025 pour son attaquant suédois.
Malgré ces 144 millions d'euros dépensés pour le seul Barcola, Liverpool ne devrait finalement pas vendre Cody Gakpo, alors que ce dernier était déjà annoncé sur le départ. Le club anglais avait pensé dans un premier temps s'offrir également Ibrahim Mbaye, mais c'est finalement Aston Villa qui a convaincu le PSG avec une offre autour de 45 millions d'euros.
Articles Recommandés
Monaco Un International Mexicain Veut Signer Balogun Bloque Tout
Monaco

Monaco : Un international mexicain veut signer, Balogun bloque tout

Guela Doue Ne Signera Pas Au Psg
RCSA

Guéla Doué ne signera pas au PSG

Larbitrage Contre Fenerbahce Un Joueur De Lol Est Cash
OL

L'arbitrage contre Fenerbahçe, un joueur de l’OL est cash

Bordeaux Na Plus Le Choix Ce Sera La Liquidation Et La R1
Bordeaux

Bordeaux n'a plus le choix, ce sera la liquidation et la R1

Fil Info

29 août , 11:00
Monaco : Un international mexicain veut signer, Balogun bloque tout
29 août , 10:40
Guéla Doué ne signera pas au PSG
29 août , 10:20
L'arbitrage contre Fenerbahçe, un joueur de l’OL est cash
29 août , 10:00
Bordeaux n'a plus le choix, ce sera la liquidation et la R1
29 août , 9:30
Le PSG aidé par l'arbitre, Vincent Duluc a des doutes
29 août , 9:00
OM : Balerdi bradé 14ME, Marseille n'a pas le choix
29 août , 8:20
OL : Rebondissement XXL dans le dossier Malick Fofana
29 août , 8:00
Accord OM-Paixao avec Sunderland, un détail bloque tout
29 août , 7:16
« C’est un scandale », Lille-PSG dégénère

Derniers commentaires

OL : Antonio Ferreira licencié après son coup de folie contre Guendouzi ?

il aurait surtout pris une branlée. mdr

OM : Balerdi bradé 14ME, Marseille n'a pas le choix

t en racontes des conneries....

Accord OM-Paixao avec Sunderland, un détail bloque tout

il est parti? t es bete a bouffer du foin toi OMG

Accord OM-Paixao avec Sunderland, un détail bloque tout

allez menteur. trouves un post ou je dis ça. arrete de mentir c est ridicule a moins d avoir 8 ans.... sinon ferme bien ta bouche

Accord OM-Paixao avec Sunderland, un détail bloque tout

ce qui est plutot sur c est que le club ne veut pas le vendre, et attend le dernier moment , en esperant d autres ventes. d ailleurs Balerdi c est quasi fait, voir Emmerson , et fini. les 2 ca doit etre un truc comme 650K. donc la masse salariale va vraiment baisser. Donc le vraie raison est celle ci. le club fait tou pour ne pas le vendre point barre. le reste c est de la litterature pour troll

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
2Olympique Marseille logo
O. Marseille
31100404
3Lens logo
Lens
31100523
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
31100202
5Monaco logo
Monaco
31100101
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
7Brest logo
Brest
11010220
8Rennes logo
Rennes
11010220
9Le Mans logo
Le Mans
11010220
10Lorient logo
Lorient
11010000
11Nice logo
Nice
11010000
12Paris logo
Paris
11010000
13Troyes logo
Troyes
11010000
14Le Havre logo
Le Havre
0100101-1
15Angers SCO logo
Angers SCO
0100102-2
16Toulouse logo
Toulouse
0100102-2
17Auxerre logo
Auxerre
0100125-3
18Strasbourg logo
Strasbourg
0100104-4

Loading